Exal Corporation vende a Exal Packaging SA para o Queruclor GroupFoco no negócio principal e no anúncio da recente fusão

YOUNGSTOWN, Ohio

Argentina

, 7 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A Exal Corporation, a maior produtora mundial de recipientes de alumínio extrudado de impacto, concordou em vender a Exal Packaging SA (empresa de envasamento da Exal), em Garin,, para o Queruclor Group, fabricante e fornecedor argentino de produtos de cuidados pessoais e da casa.

A venda, que foi concluída hoje, permite que a Exal concentre seus recursos em sua fábrica de latas da América do Norte e do Sul e no anúncio de sua recente fusão com o Ardagh Group, para formar o novo empreendimento conjunto Trivium Packaging. A controladora da Exal, Ontario Teachers' Pension Plan, será detentora de 57% das ações da Trivium. A conclusão da transação da Trivium está sujeita à aprovação regulamentar e deve ocorrer no quarto trimestre de 2019.

"Diante do anúncio da recente fusão, a venda da Exal Packaging SA, única empresa de envasamento da Exal, faz todo sentido, pois permitirá que a Trivium se concentre em seu negócio principal de embalagens de metal. Estamos muito felizes por vender a empresa para a Queruclor, que conta com uma reputação sólida na Argentina." – Michael Mapes, CEO da Exal Corporation

"Há alguns anos, escolhemos a Exal Packaging S.A. como envasadora dos produtos da nossa divisão de cuidados pessoais devido aos seus anos de experiência no envasamento de produtos de cuidados pessoais de marcas locais e multinacionais; a empresa já envasou mais de 2,5 bilhões de aerossóis. Com a aquisição da Exal Packaging SA, daremos continuidade às nossas operações, prestando serviços de envasamento e formulação e mantendo o alto padrão de qualidade e fabricação da Exal Packaging, que se tornou conhecido ao longo dos anos.

Isso também significa uma oportunidade de dar continuidade à nossa relação comercial com a Exal como fornecedora de latas, ampliando nosso mercado na América do Sul e oferecendo aos nossos clientes futuros e atuais serviços de envasamento premium, para que eles possam apresentar os melhores produtos nos mercados local e internacional." – Walter Lopez, presidente da Queruclor

SOBRE A EXAL CORP.

Como a maior fabricante de recipientes de alumínio extrudado de impacto, as embalagens de alumínio premium da Exal Corporation estão consolidando marcas e impulsionando vendas em mercados como o de bebidas, beleza e cuidados pessoais, farmacêutico e alimentos. A Exal tem um histórico de décadas de inovação em embalagens de alumínio sustentáveis.

Com garrafas de alumínio e latas de aerossol com formato personalizado, com recursos gráficos e tintas impressionantes, a Exal está por trás dos produtos de maior sucesso do setor. Nossos colaboradores são especialistas em design de embalagens e criam produtos incomparáveis que se destacam nas prateleiras e proporcionam experiências de consumo diferenciadas. Para obter mais informações, acesse www.exal.com.

SOBRE A QUERUCLOR

A Queruclor é uma empresa argentina que, há 25 anos, trabalha com a missão de oferecer à classe média produtos de alta qualidade por um preço justo. Essa filosofia possibilitou que a empresa se tornasse, nos últimos anos, líder no mercado local de produtos de limpeza e cuidados da casa com marcas que já fazem parte da vida das pessoas.

