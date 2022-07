Bybit, a terceira exchange de criptomoedas mais visitada do mundo, lançou sua conta de margem unificada para usuários qualificados em 25 de julho de 2022, sendo esperado um lançamento completo em breve.

A conta de margem unificada da Bybit oferece uma estrutura de negociação de derivativos completamente nova. Os usuários podem usar todos os ativos de sua conta como garantia para negociar contratos de opções USDT Perpetual, USDC Perpetual e USDC.

Atualmente, a conta de margem unificada admite USDT, USDC, BTC e ETH. Mais recursos serão suportados após o lançamento completo.

Sob a nova conta, os riscos e ativos gerais serão calculados em termos de dólares. Desde que a margem de manutenção total na conta atenda ao requisito, as posições do trader permanecerão abertas.

Os traders poderão negociar contratos USDT Perpetual, USDC Perpetual e USDC simultaneamente através da conta de magem unificada, sem transferir ativos entre várias contas.

Os saldos USDT, USDC, BTC e ETH dos traders na conta de margem unificada serão calculados como o equivalente em dólares com base em sua respetiva taxa de conversão. Os ativos serão então usados ??coletivamente como sua margem de posição.

Os lucros e perdas de todas as posições de contratos perpétuos USDT e USDC sob a conta de margem unificada serão combinados e compensados ??entre si. Em outras palavras, uma perda em uma posição pode não desencadear a liquidação sempre que o risco geral da carteira permaneça abaixo de um nível crítico.

Outra característica desta conta é o empréstimo automático. Se o saldo disponível de um ativo na conta de margem unificada cair abaixo de zero devido a transações e/ou flutuações do mercado, o sistema processará o empréstimo automático do ativo. Nenhum juro será incorrido se o valor do empréstimo estiver dentro da faixa sem juros do ativo.

“Nossa nova conta de margem unificada oferece aos usuários da Bybit outra ferramenta de negociação poderosa para aprimorar sua experiência e gerenciar efetivamente os riscos do portfólio”, afirmou Ben Zhou, cofundador e CEO da Bybit. “Nosso sistema de negociação permite que nossos usuários aproveitem o máximo de lucratividade mesmo em tempos de flutuações de preços e movimentos inesperados de mercado com a profundidade de mercado significativa da Bybit e a melhor liquidez da categoria. Estamos empolgados em apresentar esse novo recurso, que é um dos melhores recursos de eficiência de capital do mercado. Ouvimos continuamente o feedback de nossa forte base de 6 milhões de usuários, e esse novo recurso é outro exemplo de nosso compromisso de melhorar continuamente nossas ofertas.”

Após o lançamento completo, os usuários poderão atualizar manualmente a conta de margem unificada por meio de OpenAPI e do site de negociação para PC. A equipe de suporte da Bybit estará à disposição para responder a quaisquer perguntas, pois estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana.

