Expereo adquire a Brodynt, provedora de acesso global gerenciado à Internet

AMSTERDÃ, July 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Expereo, provedora global líder de soluções gerenciadas de Internet, SD-WAN, SASE e Cloud Access, anunciou que fechou um acordo de compra da Brodynt, uma provedora de serviço global gerenciado de Internet. Essa aquisição fortalece ainda mais a posição da Expereo de fornecimento de serviços globais gerenciados de Internet e de SD-WAN para sua base global de clientes corporativos e comunidade de parceiros prestadores de serviços.

Esta compra aconteceu após a aquisição da GlobalInternet, da Comsave e da Videns IT Services, uma provedora líder de serviços de SD-WAN e SASE gerenciados, no final do ano passado e no início deste ano. Essas aquisições solidificam a posição da Expereo de líder na transformação global para redes definidas por software com base na Internet. Com o apoio total do investidor majoritário, Vitruvian Partners, e do investidor minoritário, Apax Partners SAS, a Expereo pretende dar continuidade a sua estratégia de aquisições.

As empresas globais estão acelerando as transformações das suas redes após o surgimento da pandemia de COVID-19. Após uma corrida inicial para a obtenção de redes globais adequadas para o trabalho remoto, a conectividade corporativa global está migrando rapidamente para soluções definidas por software com base na Internet, inclusive por meio da adoção acelerada de aplicativos na nuvem. A profunda e ampla experiência da Expereo no fornecimento e gerenciamento de redes definidas por software com base na Internet e no Cloud Access permite que uma empresa realize suas operações em todo o mundo com facilidade, confiança e segurança.

“A Expereo oferece alcance global adicional, plataforma de usuário e operações digitais líder e experiência complementar de SD-WAN e SASE que irão beneficiar bastante os nossos clientes e parceiros”, disse Marcus Munoz, Co-CEO da Brodynt. “Desenvolvemos uma excelente base de clientes e parceiros, bem como uma excelente equipe de apoio para eles”, continuou Marc Mateo, Co-CEO da Brodynt. “Estou empolgado em ver toda essa integração na Expereo que permite uma rápida expansão e inclusão de recursos mais amplos em resposta à transformação veloz do mercado, e com os serviços de Internet agora sendo o núcleo das redes globais de conectividade corporativa; A Expereo oferece uma escala para que isso seja realizado de forma eficiente.”

“É a escala e a oferta de experiência do cliente de classe mundial que conta”, disse Irwin Fouwels, CEO da Expereo. “Com a nossa capacidade de obter, gerenciar e aprimorar efetivamente o desempenho de qualquer tipo de serviço de rede com base na Internet em qualquer lugar do mundo complementando a tecnologia tradicional de rede de área ampla, agora estamos efetivamente substituindo essas soluções legadas. A sobreposição da nossa malha na nuvem com a interface digital do cliente proporciona uma solução global com base na Internet para o próximo nível em termos de desempenho e experiência. Estamos muito contentes em poder oferecer isso aos clientes e parceiros da Brodynt.”

Sobre a Expereo

A Expereo é a principal provedora de soluções de rede gerenciada, inclusive de conectividade de Internet global, SD- WAN, WAN, e serviços de Cloud Access. A Expereo é a parceira de confiança de 30% das empresas Fortune 500, capacitando locais empresariais e governamentais em todo o mundo, ajudando a aumentar a produtividade de todas as empresas com desempenho flexível e ideal na Internet.

A Vitruvian Partners, uma empresa internacional de capital de crescimento e aquisição com sede em Londres e com escritórios em Londres, Estocolmo, Munique, Luxemburgo, São Francisco e Xangai, passou a ser sócia majoritária da Expereo no início de 2021. A Apax Partners SAS, uma empresa líder europeia em patrimônio privado com base em Paris, é sócia minoritária da empresa, juntamente com a Vitruvian. A Apax Partners SAS com sede em Paris, e a Apax Partners LLP, com sede em Londres, têm um histórico compartilhado, mas são empresas separadas e independentes de capital privado.

Sobre a Brodynt

A Brodynt fornece serviços gerenciados globais de Internet e de SD-WAN para clientes corporativos e provedores de serviços globais, como ISPs, Transportadoras e Integradores de Sistema. Fundada em 2012, a empresa tem sede em Barcelona, na Espanha, e escritórios em Austin, no Texas, e Amsterdã, na Holanda.

A Q Advisors, bancos de investimento butique TMT, atuou como consultora financeira exclusiva da Brodynt em conexão com a transação.