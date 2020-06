Expereo adquire Comsave, a plataforma de inteligência e sourcing de conectividade de rede

AMSTERDAM, June 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Expereo, provedora global de soluções gerenciadas de Internet, acesso à nuvem e SD-WAN, anuncia a aquisição da plataforma de inteligência de conectividade Comsave, acelerando a automação de sourcing e fornecimento do seu conjunto de serviços globais de acesso à Internet.



A Comsave é pioneira de oferta de uma plataforma de comércio eletrônico disruptiva para a indústria, automatização de sourcing e fornecimento de serviços de Internet, e de acesso de última milha para vários provedores de serviços.

Esta aquisição é um exemplo do compromisso da Expereo de simplificar a rede global para empresas e prestadores de serviços multinacionais. Ela também acelera o estabelecimento da plataforma digital expereo.one da Expereo como plataforma preferida para sourcing e gerenciamento de soluções globais de Internet, acesso à nuvem e SD-WAN, colocando o controle nas mãos dos clientes e parceiros com insights completos em conectividade e desempenho de aplicativos.

“A Comsave é pioneira na automação de sourcing e fornecimento de serviços de acesso à Internet, com a criação de uma plataforma e um ecossistema de API líderes do setor para inúmeros provedores de serviços”, diz Matthijs van Seventer, CEO da Comsave. “A escala global em conjunto com a Expereo, com base nas sinergias das nossas plataformas tecnológicas e na visão comum, é um próximo passo incrível para a Comsave e seus parceiros”, ele acrescenta.

O investimento da Expereo é impulsionado por uma visão compartilhada pelas empresas de transformar digitalmente o panorama fragmentado de fornecedores "última milha", proporcionando aos clientes e parceiros controle sobre esta última peça do quebra-cabeça de conectividade global.

“Nossos recursos conjuntos simplificam o complexo e dispendioso componente de acesso na arquitetura e o fornecimento de soluções globais de conectividade para nossos parceiros e clientes. Com o pessoal, tecnologia e know-how da Comsave, podemos simplificar e reduzir radicalmente o custo do gerenciamento de uma infinidade de fornecedores de acesso, acelerando assim a transformação digital dos nossos parceiros e clientes”, explica o CEO da Expereo, Irwin Fouwels.

"É um grande prazer ter Matthijs e sua equipe conosco nesta jornada. Estamos particularmente orgulhosos de concluir essa aquisição durante esse momento tão difícil para muitas pessoas, e isso é um exemplo da robustez das nossas empresas, bem como do compromisso e da capacidade que a Apax Partners tem de executar nossa estratégia de crescimento”, conclui Fouwels.

Sobre a Comsave

Comsave é a plataforma de conectividade e inteligência de rede independente de crescimento mais rápido da Europa, como parceira de solução integrada que conta com a confiança de operadoras, atacadistas e prestadores de serviços para ajudá-los a obter recursos e se conectar de forma eficiente.

Sobre a Expereo

A Expereo é a principal provedora de soluções de rede gerenciada, inclusive de conectividade de Internet global, SD-WAN, e serviços de aceleração na nuvem. A Expereo é a parceira de confiança de 30% das empresas Fortune 500 e capacitando sites empresariais e governamentais em todo o mundo, ajudando a aumentar a produtividade de todas as empresas com desempenho flexível e ideal na Internet.

Sobre a Apax Partners

A Expereo foi adquirida pela Apax Partners em 2018.

A Apax Partners é uma empresa líder europeia em patrimônio privado. Com mais de 45 anos de experiência, a Apax Partners fornece financiamento de capital de longo prazo para a criação e fortalecimento de empresas de classe mundial. Os fundos geridos e aconselhados pela Apax Partners ultrapassam 4 mil milhões de euros. Esses fundos investem em empresas de crescimento rápido do mercado médio em quatro setores de especialização: Tecnologia e Telecom, Consumidor, Saúde e Serviços.

