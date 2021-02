Expereo adquire Videns IT Services, experts em NextGen SD-WAN & SASE

AMSTERDÃ, Feb. 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Expereo, provedora global de soluções gerenciadas de Internet, Acesso à Nuvem e SD-WAN, anuncia a aquisição do próximo provedor de soluções SD-WAN & SASE Videns IT Services da próxima geração, reforçando os recursos de transformação e gerenciamento de rede SD-WAN da Expereo para seus clientes empresariais multinacionais.



A Videns IT Services é um provedor de serviços gerenciados independente de rede que fornece SD-WAN e Secure Access Service Edge (SASE) totalmente gerenciados.

A aquisição é um exemplo da ambição e do compromisso da Expereo em simplificar o acesso à rede e à nuvem global com soluções de acesso à rede e à nuvem flexíveis, agile e seguras para empresas multinacionais. A aquisição da Videns irá fortalecer a oferta SDWAN da Expereo com a sua profunda experiência e know-how do setor das principais soluções SDWAN e SASE, adicionando profundidade e amplitude às suas soluções globais de rede e acesso à nuvem da próxima geração.

"A experiência da Videns é construída com base em implementações SD-WAN em inúmeros clientes empresariais nacionais e multinacionais. Desde 2012, nunca paramos de investir em boas parcerias e tecnologias que permitissem o nosso estabelecimento como um dos líderes em serviços Gerenciados SDWAN e SASE”, disse Ruud van Straaten, Diretor Executivo da Videns.

"A posição de liderança global da Expereo em serviços de rede gerenciada centrados na Internet da próxima geração é o passo perfeito para que a equipe da Videns alcance escala e presença globais. A nossa união com a Expereo viabilizará o nosso investimento e dimensionamento ainda maior no desenvolvimento de soluções SDWAN e SASE líderes da classe com nossos parceiros de tecnologia, e a continuação do atendimento dos nossos clientes com nossa experiência em melhores práticas ao longo da sua jornada de transformação da rede”, explicou van Straaten.

"A Videns tem um amplo histórico e desde cedo estabeleceu sua posição de líder do mercado de serviços SDWAN e SASE gerenciados. A equipe, os recursos e o reconhecimento do mercado da Videns incentivam a nossa ambição de alcançar a liderança global no próximo mercado SDWAN e SASE, com a orientação dos nossos clientes corporativos através dos seus desafios de transformação de rede e a entrega de soluções de acesso à nuvem e rede global de nuvem superiores, agile e econômicas”, explicou Irwin Fouwels, CEO da Expereo. “A Videns entrega sem perder tempo, e isso é comprovado por sua vasta experiência e casos de uso de clientes; ideal em todos os aspectos para a Expereo”, acrescentou Fouwels.

Sobre a Videns IT Services

Fundada em 2012, a Videns IT Services é a principal provedora de serviços independentes de rede de soluções SD-WAN e SASE gerenciadas. A Videns é a resposta para empresas que queiram trocar seus serviços tradicionais de telecomunicações por serviços WAN flexíveis e econômicos, habilitados para a nuvem e seguros. A Videns combina o profundo conhecimento do cliente com o know-how especializado de SD-WAN e SASE. A Videns proporciona suporte para mais de 45 clientes empresariais multinacionais em 3.500 locais em 70 países.

Sobre a Expereo

A Expereo é a principal provedora de soluções de rede gerenciada, inclusive de conectividade de Internet global, SD-WAN, e serviços de Aceleração na Nuvem. A Expereo é a parceira de confiança de 30% das empresas Fortune 500, capacitando sites empresariais e governamentais em todo o mundo, ajudando a aumentar a produtividade de todas as empresas com desempenho flexível e ideal na Internet.

Em fevereiro de 2021, a empresa internacional de capital de crescimento e aquisição Vitruvian Partners adquiriu a participação majoritária na Expereo, juntamente com a Apax Partners sas, empresa líder europeia em patrimônio privado, e gestão de empresas.

