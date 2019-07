Expereo amplia conectividade da rede na América Latina com novos Hubs de Aceleração na Nuvem

AMSTERDAM, Países Baixos, July 11, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Expereo, provedora global de soluções gerenciadas de rede de Internet, anunciou uma grande expansão de infraestrutura no crescente mercado da América Latina. Inúmeros Hubs de Aceleração na Nuvem estrategicamente localizados foram lançados - focados principalmente em São Paulo, Brasil - em um esforço para aprimorar o desempenho e a disponibilidade do aplicativo através de processos de reencaminhamento.



Sander Barens, CCO da Expereo, comentou: “Com a evolução da tecnologia, uma onda de novas empresas está invadindo centros urbanos 'difíceis de alcançar' em todo o mundo. Muitas empresas globais estão se expandindo na América Latina, particularmente no Brasil. Para ter sucesso, elas precisam ter um desempenho e confiabilidade garantida da sua Internet. Vemos uma enorme oportunidade na nuvem para acelerar o crescimento econômico.

Com a ampliação da nossa infraestrutura de hubs de aceleração na nuvem, a Expereo espera entregar acesso total à Internet em todo o mundo, até mesmo nos locais com pouca conectividade. Da África ao Brasil, e espero que no México em 2020, a Expereo está em constante expansão para atender às necessidades dos nossos clientes”.

Aceleração na nuvem e roteamento inteligente

Com o uso de uma rede de hubs de aceleração na nuvem para a exploração do tráfego público na Internet, é possível simular o tráfego do usuário e criar uma topologia dinâmica na Internet. Métricas de desempenho, tais como perda de pacotes, latência, rendimento e confiabilidade histórica podem ser gravadas com precisão.

Com base nos dados recolhidos, a plataforma de roteamento inteligente da Expereo (XCA) pode identificar o caminho mais eficiente e não apenas o caminho mais curto entre redes individuais, otimizando a experiência do usuário. Em outras palavras, os hubs de aceleração na nuvem calculam o caminho mais possível para a transferência de informações e prevenção de perda de pacotes.

O resultado final é uma conectividade aprimorada entre escritórios remotos ou nuvens privadas. Com o uso desta tecnologia, a expansão da infraestrutura da Expereo na América Latina irá entregar um download e upload de arquivos mais rápido, acesso ininterrupto a aplicações na nuvem, eficiência dos funcionários vastamente melhor, e aprimorar a experiência online dos clientes finais. Equipes de trabalho não sofrem mais interferências técnicas ou estar expostas a velocidades inferiores na Internet.

Crescimento da empresa na América Latina

Devido ao aumento da adoção de aplicativos corporativos na nuvem e das tecnologias SD-WAN, serviços na Internet Global passaram a ser a opção de conectividade comercialmente eficaz para as empresas.

No entanto, alguns locais do mundo ainda lutam para alcançar um desempenho consistente da Internet, incluindo Brasil, Argentina, Colômbia e Equador. A Expereo visa corrigir as más decisões de roteamento e reduzir a latência neste mercado. O tráfego da Internet para a América Latina muitas vezes é obrigado a ser redirecionado através de LA, mas a introdução de centros de aceleração na nuvem irá garantir que o tráfego seja reencaminhado através dos caminhos mais eficientes.

A América Latina está se equiparando rapidamente com o resto do mundo em termos de telecomunicações, e o Brasil está liderando o caminho. Exigências internas de Internet no Brasil estão aumentando e as corporações continuam a expandir seus negócios em São Paulo, e isso irá conduzir esta mudança em curso. A Expereo está bem preparada para atender essa demanda depois de analisar as tendências do mercado da rede.

Expansões futuras na infraestrutura

Novos hubs de aceleração na nuvem permitirão que a Expereo conecte mais clientes com a Internet em todo o mundo. Isso faz parte de uma expansão em andamento para criar consistentemente serviços de internet de alta qualidade para empresas e governos, sem importar sua localização no mundo. Em 2020, a Expereo planeja expandir ainda mais no México e na Costa Oeste da América.

Sobre a Expereo

Expereo é provedora de soluções de rede gerenciada, inclusive global internet connectivity (Conectividade Global de Internet - GIaaS), SD-WAN, otimização BGP e serviços de aceleração na nuvem (XCA). A Expereo está presente em mais de 12.000 sites de empresas e governos, ajudando a aprimorar a produtividade com agilidade, flexibilidade e valor de desempenho ideal na Internet.



www.expereo.com

Twitter | LinkedIn



© Expereo 2019

Contato com a imprensa: georgia@grammatikagency.com