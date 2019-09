Expo Logística Panamá 2019: Inovação, novos mercados, comércio eletrônico e o futuro da logística panamenha marcarão a agenda de conferênciasPR Newswire

CIDADE DO PANAMÁ, 23 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Durante a EXPO LOGÍSTICA Panamá 2019, palestrantes nacionais e internacionais de grande trajetória abordarão o desempenho e as expectativas do setor de logística do país; temas atuais e inovação; desenvolvimento humano, comunicação e comércio eletrônico, bem como a penetração de novos mercados.

Este ano, a EXPO LOGÍSTICA Panamá terá, pela primeira vez, um país convidado, que será, nesta ocasião, o Brasil; por isso, a abertura do ciclo de conferências, em 10 de dezembro, ficará a cargo do Secretário de Política Externa, Comercial e Econômica do país da América do Sul, Norberto Moretti.

Durante o primeiro bloco de conferências, o ministro conselheiro para a Facilitação do Investimento Privado do Panamá, José Alejandro Rojas; o presidente do Conselho Empresarial de Logística, Antonio García Prieto; e a coordenadora do Gabinete de Logística do Panamá, Ana Margarita Reyes, entre outros, apresentarão os planos de ação no setor de logística do Panamá para o quinquênio 2019-2024.

Enquanto isso, Francisco Javier Balbin, diretor de Comércio Exterior e Coordenador Territorial do Banco Sabdell na Espanha; Zadik Monroy, gerente de vendas da SSI Schäfer da Alemanha; Rodrigo Saa, diretor executivo da Humind no Chile; e Luis Anibal Mora, gerente geral do High Logistics Group da Colômbia, analisarão as melhores práticas de operações eficientes e experiências bem-sucedidas na aplicação de novas tecnologias.

Em 11 de dezembro, Alejandro Rico, gerente do Google para América Central e Caribe; Jorge Padrón, sócio-gerente da Klikéalo do Peru; Paula Molinari, presidenta da Whalecom na Argentina; e Octavio Torre, CEO da TLC Asociados no México, desenvolverão suas conferências sobre o ativo humano e as ferramentas para reforçá-lo; e também como enfrentar a transformação digital.

Enquanto isso, outro grupo de especialistas explorará a penetração e o desenvolvimento de novos mercados, considerando as oportunidades que podem ser acessadas a partir da plataforma de serviços de logística do Panamá. Neste bloco, Julio Ibáñez, presidente da The Hispanic Retail Chamber of Commerce; Francisco Carballo, gerente de logística da Under Armour Latin America; e Esteban Cheung, especialista no mercado chinês, entre outros especialistas, apresentarão os casos de sucesso de suas empresas usando o Panamá como porta de entrada e distribuição de seus produtos e serviços.

