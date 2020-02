EXPOCOMER 2020 será realizada no Panamá Convention Center Amador

CIDADE DO PANAMÁ, 5 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Câmara de Comércio, Indústrias e Agricultura do Panamá (CCIAP) e a Autoridade de Turismo do Panamá (ATP) anunciaram que a EXPOCOMER será realizada de 3 a 6 de junho de 2020, tendo como cenário o novo Panamá Convention Center Amador, infraestrutura localizada estrategicamente na área turística da cidade, às margens do Canal do Panamá.

Juan de la Guardia

"É com muito orgulho que anunciamos que a EXPOCOMER será o primeiro evento internacional, que irá inaugurar o novo Panamá Convention Center". Além disso, como entidade responsável pela situação de saúde mundial ocasionada pelo coronavírus, "decidimos adiar para o mês de junho essa exposição comercial, que tradicionalmente é realizada em março", disse o presidente da CCIAP,

"Acima de tudo, está a saúde e o bem-estar de todo ser humano. Portanto, seguimos as medidas e recomendações dadas pela Organização Mundial da Saúde, bem como por nossas autoridades", acrescentou de la Guardia.

"O Panamá tem muito a oferecer aos expositores, compradores e visitantes das atividades da feira, organizadas por nossa entidade e que agora serão realizadas nesse novo centro, que oferece mais módulos e mais espaço para investimentos", disse o presidente da Comissão Organizadora de Exposições e Eventos da CCIAP, Jorge García Icaza.

García explicou: "Agora, com a abertura desse novo centro, os eventos podem ser maiores e isso será fundamental para os hotéis da cidade, porque eles irão atrair um grande fluxo de visitantes, irá melhorar a ocupação hoteleira e outros agentes econômicos do país".

Países participantes

A EXPOCOMER 2020 tem, no momento, 700 módulos a serem ocupados por empresários da África, Argentina, Brasil, Canadá, China, Colômbia, Coreia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, Índia, Indonésia, Malásia, México, Nicarágua, Panamá, Polônia, Portugal, Taiwan e Turquia.

Os países que participam da feira multissetorial serão distribuídos em 16 mil metros quadrados, que irão abrigar os diferentes expositores distribuídos por pavilhões, nos quais empresários, compradores e visitantes poderão apreciar produtos tais como alimentos, bebidas, agropecuários, têxteis, roupa e acessórios, tecnologia e eletrônicos.

Entre os patrocinadores da feira estão o Ministério do Comércio e Indústrias (MICI), a Autoridade de Turismo do Panamá (ATP) e a COPA Airlines.

