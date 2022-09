Exposição Internacional de Turismo e Cultura do Vinho inaugurada em Ningxia, na China

YINCHUAN, China

8 de setembro de 2022

/PRNewswire/ -- A cerimônia de abertura da segunda Exposição Internacional de Turismo e Cultura do Vinho da(Ningxia) foi realizada na quarta-feira em Yinchuan, capital da região autônoma de Ningxia Hui, no noroeste da

A exposição, que vai até 12 de setembro, apresenta um concurso internacional de vinhos, uma feira de comércio de vinhos e fóruns sobre a construção da zona piloto, bem como produção, cultura e turismo do vinho.

De acordo com o comitê organizador, um total de 797 variedades de vinho de 43 regiões produtoras em 16 países competirão no concurso de vinhos, um aumento de 25% em relação ao ano anterior.

Cinquenta e quatro projetos de cooperação no valor de um total de 17,3 bilhões de yuans (cerca de 2,5 bilhões de dólares americanos) foram assinados na exposição, abrangendo a construção, a cultura e o turismo de vinícolas e a venda de vinhos.

Ao longo dos anos, Ningxia cresceu e tornou-se uma grande região vinícola na China. Em julho do ano passado, foi criada a zona piloto abrangente de desenvolvimento aberto nacional para a indústria de uva e vinho, a primeira do tipo na China, com o objetivo de transformar a região na Bordeaux da China.

Os dados mostram que a cobertura de vinhedos em Ningxia atingiu 35 mil hectares em 2021, correspondendo a quase um terço do total da China. Foram concluídas 116 vinícolas na região, com uma produção anual de 130 milhões de garrafas. E outras 112 vinícolas estão em construção.

Em 2021, Ningxia viu suas exportações de vinho aumentarem 256% em relação ao ano anterior, apesar da pandemia.

Legenda: A cerimônia de abertura da segunda exposição internacional de cultura e turismo do vinho da China (Ningxia) foi realizada em Yinchuan.

