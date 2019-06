Fandango LATAM aproveita a segmentação baseada em intenção da CleverTap para transformar a experiência do clienteCampanhas de engajamento focadas usando segmentação baseada em intenção líder do setor ajudaram a gigante das entradas a reduzir significativamente as taxas de desinstalação e os custos das campanhas

SAN FRANCISCO

, 27 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A Fandango Latin America, o principal serviço de vendas de entradas on-line da região, anunciou hoje que está aproveitando a capacidade de Segmentação Baseada em Intenção (IBS na sigla em inglês) da CleverTap para melhorar os resultados de marketing e prever com precisão o ROI de campanhas. A IBS ajuda a equipe da Fandango a otimizar a experiência de compra, aumentar as taxas de retenção e melhorar os resultados para usuários indecisos com conteúdo personalizado.

A IBS é uma técnica de segmentação que usa o Coeus Data-Science Engine da CleverTap para segmentar um público com base na intenção alta (ou baixa) de executar (ou não) um conjunto de ações como desinstalar um aplicativo ou comprar uma entrada. Usando três Segmentos de Intenção - Mais Provável, Moderadamente Provável e Menos Provável - a IBS permite a criação de campanhas de mensagens muito direcionadas que levam grupos de usuários de nicho a um caminho de conversão.

"Na Fandango LATAM, adotamos culturas e visualizamos hábitos de audiências em 5.500 telas em 11 países. A plataforma de otimização de experiência da CleverTap nos ajuda a entregar um engajamento personalizado enquanto impulsiona o crescimento em uma plataforma única e integrada de aplicativos móveis e web", disse Sergio Tang, diretor de marketing da Fandango Latam. "O uso da IBS nos ajudou a identificar proativamente um subconjunto de usuários que provavelmente desinstalariam o aplicativo a partir de uma base instalada de quase um milhão de usuários. O envio de campanhas focadas para um subconjunto de 2.000 a 3.000 pessoas reduziu nossas taxas de desinstalação para 1 a 2 por cento e reduziu significativamente os custos das campanhas."

Com a implantação da CleverTap IBS, a Fandango LATAM traz um contexto mais profundo para suas estratégias de marketing e desenvolve novas formas de proporcionar experiências atraentes, incluindo:

Otimização do Custo Por Aquisição (CPA)

Aumento de Usuários Ativos Mensais (MAU)

Otimização de gastos de marketing

Criação de mensagens, criações e ofertas personalizadas para usuários indecisos

A Fandango LATAM está se afastando do marketing estático baseado em regras para o marketing baseado em metas que identifica os segmentos de clientes mais prováveis para alcançar um resultado baseado em interações digitais dinâmicas e em tempo real dos usuários para uma abordagem muito mais contextual e escalável.

"As equipes de crescimento geralmente gastam uma parcela significativa de seu orçamento de marketing na aquisição de usuários. No entanto, aumentar a conversão, a vida útil e as taxas de retenção é um desafio contínuo. Com a Segmentação Baseada em Intenções, você pode adotar diferentes estratégias de campanha para dar dicas de compras àqueles que estão em cima do muro ou experimente algumas medida desesperada para a audiência com menor probabilidade de comprar. Você pode até deixar tranquilo seu público com maior probabilidade de compra. Compreender a intenção é uma técnica de otimização de campanha muito forte para impulsionar mais conversões e reduzir a taxa de perda de clientes", disse Sunil Thomas, cofundador e CEO da CleverTap.

Sobre a CleverTap

CleverTap é uma plataforma de gerenciamento do ciclo de vida do cliente que ajuda as marcas a oferecer experiências prazerosas em grande escala. Mais de 8.000 empresas no mundo todo, incluindo Vodafone, Star, Fandango LATAM, Sony, Domino's Pizza, GO-JEK, Cleartrip e BookMyShow confiam na CleverTap para oferecer experiências personalizadas e melhorar o impacto do marketing omnichannel em todo o ciclo de vida do cliente. A CleverTap é respaldada pelas principais empresas de capital de risco, incluindo Sequoia India, Tiger Global Management, Accel e Recruit Holdings, e opera em San Francisco, Londres, Cingapura, Mumbai e Bengaluru. Para mais informações, visite clevertap.com ou siga-nos no LinkedIn e no Twitter.

SOBRE A FANDANGO LATAM

A Fandango Latam www.fandango.lat é uma subsidiária da Fandango Media LLC, uma empresa da NBCUniversal e da Warner Bros, que opera em onze países da região; entre eles, México, Colômbia, Chile, Peru e Argentina. No Brasil, a Ingresso é subsidiária da Fandango.

Contato com a Imprensa

Ketan Pandit

RP da CleverTap

ketan@clevertap.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/559274/CleverTap_Logo.jpg

FONTE CleverTap