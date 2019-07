LAKE MARY, Florida

, 16 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A FARO(NASDAQ:FARO), fonte mais confiável do mundo em soluções de medição 3D e geração de imagens para design 3D, anuncia a disponibilidade da linha de produtos do scanner de luz estruturada Cobalt Design. A tecnologia de digitalização com luz estruturada usa padrões de luz projetada com um sistema de câmeras para coletar grandes áreas de uma vez só e, como resultado, reduzir significativamente o tempo de coleta de dados e gerar resultados com mais rapidez.

O Cobalt Design https://www.faro.com/pt-br/cobalt-design/ ), combinado com a recém-introduzida plataforma de software RevEng, oferece uma solução de design digital única e abrangente, na qual pequenos objetos podem ser digitalizados com precisão e em cores, com vários níveis de resolução. É o primeiro scanner de luz estruturada colorido da FARO desenvolvido especialmente para aplicações de design. É ideal para digitalizar superfícies complexas, principalmente formas orgânicas altamente detalhadas. O Cobalt Designatende a uma série de requisitos de design, incluindo engenharia reversa, design de protótipos e de embalagens, catálogos digitais e até mesmo design de joias e moda.

Aceleração do Fluxo de Trabalho

O Cobalt DesignTM permite que os profissionais de design configurem parâmetros de digitalização e comecem a digitalizar objetos semelhantes com apenas um botão. Além disso, várias configurações prontas de digitalização e geração de malhas vêm disponíveis por padrão. Isso se traduz em menos tempo por posição de digitalização, mais digitalizações por dia e conclusão mais rápida de projetos relacionados. Também garante que os resultados ofereçam repetibilidade e confiabilidade.

Digitalização de Campo Total

O eixo rotativo integrado, melhora muito o processo de digitalização 3D e aumenta a abrangência da digitalização. A peça ou o objeto digitalizado é colocado em uma posição fixa no eixo. Este pode ser configurado para girar em até 360° durante a digitalização.

A Melhor Combinação de Velocidade e Precisão Disponível

O Cobalt DesignTM coleta milhões de pontos da medição em 3D em até um segundo, com precisão de até 3,1 Mpx para objetos de complexidade baixa ou média.

Digitalização em Cores

Digitalizações precisas e de alta qualidade com textura podem ser coletadas em cores e apresentadas como imagens realistas que permitem representações ainda mais detalhadas de superfícies geométricas e acabamento em cores realistas em 3D.

"A introdução do Cobalt DesignTM com a recém-anunciada plataforma de software RevEngTM reforça o compromisso da FARO de ser líder de mercado e inovação em soluções de coleta de dados em 3D em uma série de setores e aplicações voltados ao design. Elevamos o nível em termos de luz estruturada em 3D equiparando o desenvolvimento de hardware e software. Assim, os usuários conseguem aproveitar por completo a funcionalidade avançada das duas tecnologias juntas", afirma Thorsten Brecht, diretor sênior de design em 3D.

Sobre a FARO

A FARO é a fonte mais confiável do mundo em soluções de medição e geração de imagens 3D. A empresa desenvolve e comercializa dispositivos e softwares de medição e geração de imagens com ajuda de computador para os seguintes mercados verticais:

Fabricação 3D– Medição e imagem 3D de alta precisão, comparação de peças e estruturas complexas em processos de produção e garantia de qualidade

Construção BIM - Captura em 3D de projetos de construção e fábricas "as built" para documentar estruturas complexas e realizar controle de qualidade, planejamento e preservação

Segurança pública e investigação forense - Capturar e analisar dados do mundo real no local para investigar acidentes, crimes e incêndios, planejar atividades de segurança e fornecer treinamento de realidade virtual para pessoal de segurança pública

Design 3D - Captura e edição de formas 3D de produtos, pessoas e/ou ambientes para fins de design no desenvolvimento de produtos, computação gráfica e aplicações odontológicas e médicas

Fotônica - Desenvolvimento e comercialização de produtos e soluções de medição a laser baseados em galvanômetros

Lake Mary

Stuttgart

China

A sede mundial da FARO fica em, Flórida. A empresa também tem um novo centro de tecnologia e instalações de fabricação, com mais de 8 mil metros quadrados, em Exton, Pensilvânia, contendo Pesquisa e Desenvolvimento, operações de fabricação e serviços das linhas de produtos Laser Tracker e Cobalt Array 3D Imager. A sede regional da FARO na Europa fica em, Alemanha, e a sede na região da Ásia e Pacífico fica em Cingapura. A FARO tem filiais nos Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Alemanha, Reino Unido, França, Espanha, Itália, Polônia, Turquia, Holanda, Suíça, Índia,, Malásia, Vietnã, Tailândia, Coreia do Sul, Japão e Austrália.

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas no escopo da Lei da Reforma de Litígios sobre Títulos e Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995 que estão sujeitas a riscos e incertezas, como afirmações sobre a demanda por produtos da FARO e a aceitação desses produtos pelo cliente, além de informações sobre o desenvolvimento e o lançamento de produtos da FARO. As declarações que não são fatos históricos ou que descrevem planos, objetivos, projeções, expectativas, suposições, estratégias ou metas da empresa são consideradas prospectivas. Além disso, palavras como "é" e "será", expressões semelhantes, discussões sobre os planos ou outras intenções da FARO identificam as declarações prospectivas. As declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e estão sujeitas a diversos riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados, os desempenhos e as conquistas reais sejam substancialmente diferentes dos resultados, dos desempenhos ou das conquistas do futuro, expressos ou implícitos pelas declarações prospectivas. Portanto, não deve ser depositada confiança excessiva nessas declarações prospectivas.

Os fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes das informações expressas ou previstas nas declarações prospectivas incluem, sem limitação:

o desenvolvimento por terceiros de tecnologias, produtos ou processos novos ou aprimorados que tornam os produtos da empresa menos competitivos ou obsoletos;

a incapacidade da empresa de manter sua vantagem tecnológica desenvolvendo novos produtos e aprimorando produtos existentes;

rejeições, outras mudanças adversas ou falta de aprimoramento nos setores para os quais a empresa presta serviços ou na economia doméstica e internacional em regiões do mundo onde a empresa opera e outras condições econômicas, comerciais e financeiras gerais; e

outros riscos detalhados na Parte I, Item 1A. Fatores de Risco do Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2017 e na Parte II, Item 1A. Fatores de Risco no Relatório Trimestral da Empresa no Formulário 10-Q para o trimestre findo em 31 de março de 2018.

Para obter mais informações, acesse http://www.faro.com

