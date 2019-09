FARO® Apresenta Soluções em 3D Inovadoras para o Setor de AECFARO Indoor Mobile Scanner e As-BuiltTM Modeler São Apresentados na INTERGEO 2019PR Newswire

LAKE MARY, Florida, 17 de setembro de 2019

LAKE MARY, Florida, 17 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- FARO® (NASDAQ:FARO), a fonte mais confiável do mundo para soluções de geração de imagens 3D para Construction BIM, apresenta a prévia de um conjunto inovador de soluções 3D desenvolvidas especificamente para profissionais de Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) na INTERGEO 2019, em Stuttgart, na Alemanha, estande B3.008, saguão 3. Ambas as soluções serão anunciadas formalmente e estarão disponíveis proximamente..

FARO Indoor Mobile Scanner

A digitalização a laser em 3D está se disseminando em vários setores. Por isso, há uma necessidade cada vez maior de tornar essa técnica e o processamento de dados mais eficiente. O processo sempre foi realizado com diversas soluções de mapeamento móvel. No entanto, essas soluções costumam ter limitações em termos de precisão e fidelidade dos dados.

A solução FARO Indoor Mobile Scanning permite que digitalizações cinemáticas em 3D possam ser concluídas até sete vezes mais rapidamente que uma série de digitalizações tradicionais com ponto fixo em áreas semelhantes. Dessa forma, os projetos que levavam dias podem ser executados em poucas horas. Além disso, como o Mobile Scanner inclui um recurso de digitalização fixa como padrão, os usuários podem trocar para um modo de digitalização de alta fidelidade em tempo real para uma integração perfeita com os dados da digitalização móvel.

O Indoor Mobile Scanner combina diversas tecnologias líderes, incluindo a tecnologia patenteada pela FARO do Focus Laser Scanner, otimizada para operar em sincronia. Os atuais proprietários dos Focus Laser Scanners ou dos produtos ScanPlanTM poderão fazer uma atualização simplificada para a solução Indoor Mobile Scanning, o que protege o investimento de compra original.

FARO As-BuiltTM Modeler

Com o software FARO As-Built Modeler, os profissionais de AEC terão o fluxo de trabalho da digitalização ao BIM mais uniforme do setor até o momento. O As-Built Modeler foi desenvolvido especificamente para reduzir o esforço e o tempo necessários para criar documentação as-built, que é a principal tarefa de profissionais de AEC nas etapas de desenho de construção, instalações e infraestrutura.

Essa plataforma abrangente e inovadora automatiza muitas etapas trabalhosas do processamento que precisam ser realizadas manualmente hoje em dia. As ferramentas avançadas permitem a criação fácil de objetos de CAD que podem ser importados diretamente para qualquer sistema de CAD, qualquer que seja o software. Isso simplifica drasticamente o fluxo de trabalho de modelagem para usuários da FARO no setor de AEC.

"A FARO está comprometida em ajudar seus clientes na transição digital do setor de AEC ao criar uma conexão melhor entre o ambiente físico e o virtual. Como resultado, continuaremos a disponibilizar soluções de alto valor que permitem aos profissionais de AEC tomar decisões embasadas que aumentam a produtividade e reduzem o desperdício", afirma Andreas Gerster, vice-presidente de BIM de construção.

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas no escopo da Lei da Reforma de Litígios sobre Títulos e Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995 que estão sujeitas a riscos e incertezas, como afirmações sobre a demanda por produtos da FARO e a aceitação desses produtos pelo cliente, além de informações sobre o desenvolvimento e o lançamento de produtos da FARO. As declarações que não são fatos históricos ou que descrevem planos, objetivos, projeções, expectativas, suposições, estratégias ou metas da empresa são consideradas prospectivas. Além disso, palavras como "é" e "será", expressões semelhantes, discussões sobre os planos ou outras intenções da FARO identificam as declarações prospectivas. As declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e estão sujeitas a diversos riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados, os desempenhos e as conquistas reais sejam substancialmente diferentes dos resultados, dos desempenhos ou das conquistas do futuro, expressos ou implícitos pelas declarações prospectivas. Portanto, não deve ser depositada confiança excessiva nessas declarações prospectivas.

Os fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes das informações expressas ou previstas nas declarações prospectivas incluem, sem limitação:

o desenvolvimento por terceiros de tecnologias, produtos ou processos novos ou aprimorados que tornam os produtos da empresa menos competitivos ou obsoletos;a incapacidade da empresa de manter sua vantagem tecnológica desenvolvendo novos produtos e aprimorando produtos existentes;rejeições, outras mudanças adversas ou falta de aprimoramento nos setores para os quais a empresa presta serviços ou na economia doméstica e internacional em regiões do mundo onde a empresa opera e outras condições econômicas, comerciais e financeiras gerais; eoutros riscos detalhados na Parte I, Item 1A. Fatores de Risco do Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2018. As declarações prospectivas deste comunicado representam o parecer da empresa na data desta publicação. A empresa não assume qualquer obrigação de atualizar publicamente as declarações prospectivas, independentemente de serem resultados de novas informações, eventos futuros ou outros, a menos que solicitado em contrário pela lei.

Sobre a FARO

A FARO é a fonte mais confiável do mundo em soluções de geração de imagens e medição 3D.. A empresa desenvolve e comercializa dispositivos e softwares de medição e geração de imagens com ajuda de computador para os seguintes mercados verticais:

Fabricação 3D– Medição e imagem 3D de alta precisão, comparação de peças e estruturas complexas em processos de produção e garantia de qualidade. Construção BIM - Captura em 3D de projetos de construção e fábricas "as built" para documentar estruturas complexas e realizar controle de qualidade, planejamento e preservação. Segurança pública e investigação forense - Capturar e analisar dados do mundo real no local para investigar acidentes, crimes e incêndios, planejar atividades de segurança e fornecer treinamento de realidade virtual para pessoal de segurança pública. Design 3D - Captura e edição de formas 3D de produtos, pessoas e/ou ambientes para fins de design no desenvolvimento de produtos, computação gráfica e aplicações odontológicas e médicas. Fotônica - Desenvolvimento e comercialização de produtos e soluções de medição a laser baseados em galvanômetros.A sede mundial da FARO fica em Lake Mary, Flórida. A sede regional da FARO na Europa fica em Stuttgart, Alemanha, e a sede na região da Ásia e Pacífico fica em Cingapura. A FARO tem filiais nos Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Alemanha, Reino Unido, França, Espanha, Itália, Polônia, Turquia, Holanda, Suíça, Índia, China, Malásia, Vietnã, Tailândia, Coreia do Sul, Japão e Austrália.

