Feedzai lança nova solução para democratizar a luta contra o crime financeiro

“Feedzai Solutions” apoia a evolução digital das instituições financeiras de todos os tamanhos através da nuvem





Mais de 40% dos clientes da Feedzai já beneficiam de soluções incorporadas na nuvem





Nova oferta reforça a agilidade da implantação, eficiência operacional, experiência e acessibilidade, oferecendo uma solução

SAN MATEO, Califórnia, Nov. 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Feedzai anunciou hoje o lançamento do seu novo produto FeedzaiSolutions para avaliar o risco das transações financeiras em vários canais e em tempo real. Com a configuração dos modelos de machine learning em apenas dias em vez de meses, e uma biblioteca abrangente de regras prontas para uso, a nova oferta assume-se como uma solução ágil, fácil de implantar e com necessidade de poucos recursos, para instituições financeiras de todos os tamanhos que buscam proteger melhor seus clientes.

A Feedzai ajuda as instituições financeiras a evoluírem digitalmente, alavancando componentes tecnológicos especialmente críticos durante uma jornada de aceleração digital severa em meio da pandemia da COVID-19. A escalabilidade da solução permite que as instituições financeiras aprimorem o tempo da colocação de produtos no mercado, enquanto a abordagem com base na nuvem permite flexibilidade leve para transformar e acompanhar as expectativas dos clientes. Além disso, os melhores recursos de detecção e pontuação em tempo real ajudam as instituições financeiras a filtrar novos e antigos fraudadores criados pela COVID-19.

As soluções com base na nuvem sempre fizeram parte do portfólio empresarial da Feedzai com várias implantações em todas as áreas geográficas e com mais de 40% dos clientes da Feedzai beneficiando desta tecnologia. Recentemente, essa mudança se intensificou com mais de 70% dos clientes da Feedzai - incluindo bancos e fintechs reconhecidos globalmente - que passaram a optar por implantações hospedadas na nuvem. Com esta nova oferta, a Feedzai aproveita anos de experiência na operação de alguns dos maiores projetos de gerenciamento de risco em um ambiente de nuvem, além de oferecer acesso à tecnologia de gerenciamento de risco de ponta que, de outra forma, só estaria disponível para grandes instituições financeiras.

Melhor Detecção da Classe

Com o uso da melhor tecnologia da Feedzai como estrutura, as instituições financeiras de todos os tamanhos agora podem detectar crimes financeiros de forma mais eficiente, beneficiando de algoritmos avançados de machine learning, e dos recursos de perfilagem individual, ao mesmo tempo em que acessam uma das redes de combate à fraude mais abrangentes do mundo.

Aumento da Eficiência Operacional

Em vez de confiar em várias ferramentas para cada ponto de contato individual do cliente, a ferramenta tudo-em-um de prevenção de fraudes da Feedzai garante que as equipes possam gerenciar a exposição ao risco em toda a jornada do cliente. Uma ferramenta consistente que permite manutenção direta, atualizações, integrações e orquestração de dados.

ROI Leve, Fácil de Gerenciar e Tangível

A Feedzai fornece uma solução pronta a ser usada que pode entrar em funcionamento em dias e não meses, permitindo que os clientes se beneficiem do desempenho do modelo pronto já no primeiro dia. Em vez de gastar tempo e recursos significativos essenciais na etapa de configuração, as equipes de gerenciamento de risco agora são capazes de alcançar o retorno do investimento em um curto espaço de tempo. As APIs que coletam os dados necessários para seus fluxos de trabalho também estão disponíveis na nova solução. As APIs compatíveis com ISO8583 e ISO20022 permitem que a Feedzai se conecte facilmente ao ecossistema da Instituição Financeira.

Experiência Centrada no Cliente

Experiências de multicanais totalmente integradas por meio da dados em tempo real e uso de funções analíticas para entender a jornada do cliente e permitir que as instituições financeiras tenham visibilidade sobre todo o ciclo de gerenciamento de riscos.





De acordo com a Aite, “a escalabilidade da oferta da Feedzai em suporte de alto volume com baixa latência, bem como a capacidade da plataforma de processar uma enorme quantidade de dados de vários pontos de contato, também são citadas como pontos fortes fundamentais por dois executivos entrevistados.” Nas palavras de um executivo de um banco: "A Feedzai foi criada a partir do zero com a escalabilidade e big data em mente, ao contrário de outras plataformas que estão tentando adaptar a tecnologia existente.”

Compliance Turnkey

Modelos, configurações e melhores práticas são pré-embalados e estão em conformidade com regulamentos como OCC 2011, SR 11-7 e outras diretrizes legais. Além disso, a Feedzai monitora e explica o comportamento geral do sistema, proporcionando total autonomia ao informar aos reguladores quais perfis e recursos foram criados e porque as decisões foram tomadas, aumentando assim a transparência do sistema.

Orquestração do Ciclo de Vida de Risco Total

A abordagem de orquestração de risco da Feedzai oferece ferramentas de risco unificadas e uma estrutura de relatórios que facilita os ganhos operacionais em todas as linhas dos negócios, um desafio particularmente importante durante a pandemia da COVID, onde as equipes buscam superar ineficiências. A nova oferta da Feedzai impulsiona uma estratégia de risco coesa que, em sua essência, reúne informações de todas as perspectivas em uma única decisão unificada. A abordagem de Orquestração do Ciclo de Risco da Feedzai também aumenta a pontuação e a precisão do monitoramento interno, permitindo que equipes de pequeno a médio porte descubram e impeçam o crime financeiro anteriormente oculto.

“A Feedzai no momento atende mais de 800 milhões de clientes em 190 países, mas nossas aspirações não param por aí. Acreditamos que com a democratização da luta contra o crime financeiro e a disponibilização de IA para uma variedade de instituições financeiras que de outra forma não teriam acesso a isso, permitimos que a gestão de riscos se torne um campo igual para ambos os lados”, disse Pedro Barata, SVP de Produto. “As instituições financeiras de todos os tamanhos agora podem contar com tecnologia mais fácil de implantar para apoiar os desafios trazidos pelo crime financeiro.”

A nova oferta de produtos da Feedzai combina as capacidades de vários sistemas em um, permitindo que equipes mais pequenas com recursos limitados gerenciem riscos e crimes financeiros de forma mais eficiente. Em vez de criar uma plataforma interna ou conectar várias soluções complementares que exijam uma quantidade significativa de investimento e recursos para manter, as instituições financeiras agora podem contar com um sistema avançado totalmente orquestrado alimentado por IA para combater fraude e lavagem de dinheiro, e que esteja totalmente em conformidade com os regulamentos nacionais e internacionais.

A nova oferta Feedzai Solutions está agora totalmente disponível em todas as regiões.

Sobre a Feedzai

A Feedzai é líder de mercado no combate ao crime financeiro com IA. Estamos codificando o futuro do comércio com a plataforma de gerenciamento de riscos mais avançada do momento, alimentada por big data e machine learning. Fundada e desenvolvida por cientistas de dados e engenheiros aeroespaciais, a Feedzai tem uma missão: tornar os serviços bancários e o comércio seguros. Com mais de 500 funcionários, a Feedzai é considerada pela Aite a melhor da categoria, e uma das empresas de IA mais bem-sucedidas pela Forbes. Os maiores bancos, processadores e varejistas do mundo usam os produtos de prevenção de fraudes e anti-lavagem de dinheiro da Feedzai para proteger trilhões de dólares e gerenciar riscos, e aprimorar a experiência do usuário.

