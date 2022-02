SAN JUAN

San Juan

, Porto Rico, 8 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- O Festival da Diáspora , em parceria com o Aspen Institute Project on Belonging, a Tulsa Innovation Labs, a EV Passport, a Genius100 Foundation, a LINK Strategic Partners e outros parceiros empresariais, receberá mais de cem executivos da indústria e agentes de mudança das Américas em seu encontro inaugural em, em Porto Rico, de 23 a 26 de fevereiro de 2022.

Os palestrantes e participantes serão compostos por um grupo diversificado e intersetorial que incluirá governos, organizações sem fins lucrativos, entidades filantrópicas, líderes empresariais, empreendedores sociais, acadêmicos e dignitários. Eles se conectarão e colaborarão para identificar soluções para as questões mais urgentes que afetam nossa sociedade global, como a formação de habilidades em um mundo pós-COVID, a criação de condições econômicas de mercado que incorporem a equidade e o poder da energia alternativa verde nas Américas.

Entre os palestrantes confirmados estão Rodrick T. Miller, CEO da Invest Puerto Rico; Hilarie Viener, CEO da Genius100 Foundation; Johanna Soderstrom, diretora de pessoal da Tyson Foods; Wilson White, diretor executivo da Google; Mickey Espada, consultor para Porto Rico da International City/County Management Association; Stephen Keepler, presidente da PVBLIC Foundation; Darius Jones, CEO do National Black Economic Council; Mayra e Lorena Roa, cofundadoras da PANAL Ed-Tech; Amy Tu, diretora jurídica da Tyson Foods; Steven Reed, prefeito de Montgomery, Alabama; Michael Blake, presidente da Next Level Sports; Rafael "Tatito" Hernandez Montanez, da Câmara dos Deputados de Porto Rico; e muitos mais.

Para mais informações, para visualizar a programação completa e para comprar ingressos, acesse festivalofthediaspora.org.

"Nos ambientes políticos altamente partidários em que nos encontramos, precisamos de mais oportunidades de encontrar nossa humanidade comum, compartilhar melhores práticas e celebrar o passado, ao mesmo tempo que abraçamos a mudança que o futuro traz. Há muito potencial nos líderes nas Américas; precisamos apenas conectá-los uns aos outros, e grandes coisas acontecerão", disse Cordell Carter, fundador e presidente do Festival da Diáspora. "Estou entusiasmado por me reunir, no Festival da Diáspora inaugural em Porto Rico, com algumas das mentes mais brilhantes para colaborar em um caminho de progresso. O momento de agir é agora."

Para obter a programação completa e mais informações sobre as sessões e os palestrantes, incluindo novidades e alterações, acesse http://festivalofthediaspora.org.

O Festival da Diáspora é uma organização 501c3, não partidária e sem fins lucrativos, dedicada a reunir líderes das Américas interessados em colaborar com outros líderes para gerar um impacto coletivo. A organização acredita que conectar líderes visionários para impactar os investidores, aprendendo uns com os outros, servindo uns aos outros e celebrando nossa história e cultura compartilhadas, torna nossas comunidades e o mundo um lugar melhor.

FONTE Festival of the Diaspora