FIBRA Prologis anuncia os resultados da receita do segundo trimestre de 2019

CIDADE DO MÉXICO, 19 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A FIBRA Prologis (BMV:FIBRAPL 14), uma das principais proprietárias e operadoras de bens imóveis industriais de classe A no México, divulgou hoje os resultados do segundo trimestre de 2019.

DESTAQUES DO TRIMESTRE:

Ocupação ao final do período foi de 96,6 por cento.

Aluguéis líquidos efetivos na rotação aumentaram 16,0 por cento.

Média ponderada da retenção de clientes foi de 85,1 por cento.

Lucro operacional líquido (NOI em inglês) da mesma propriedade aumentou 3,9 por cento.

Alienações de ativo líquido concluídas totalizaram US$10 milhões.

(US$0,0395)

(US$0,0709)

O lucro líquido por CBFI foi de Ps. 0,7487para o segundo trimestre comparado com Ps. 1,3285no mesmo período em 2018.

Os fundos das operações (FFO) por CBFI foi de Ps. 0,5647 (US$0,0298) para o segundo trimestre comparado com Ps. 0,4620 (US$0,0263) para o mesmo período em 2018. O período atual incluiu uma taxa de incentivo de Ps. 0,2678 (US$0,0136) por CBFI paga ao fiador da FIBRA Prologis. Excluindo-se a taxa de incentivo, os FFO por CBFI foram de Ps. 0,8325 (US$0,0434).

RESULTADOS SÓLIDOS

"Nossos resultados no segundo trimestre são uma evidência de que nossa estratégia de investimento com foco nos seis mercados mais dinâmicos do México está funcionando", disse Luis Gutiérrez, CEO da Prologis Property Mexico. "A mudança nos aluguéis em rotação atingiu um recorde de 16 por cento, enquanto o nível de ocupação permaneceu elevado. Essa combinação levou a uma forte geração de NOI em caixa da mesma propriedade, demonstrando nossas capabilidades internas de crescimento."

Portfólio Operacional 2oTrim19 2oTrim18 Observações Ocupação ao final do período 96,6% 95,9% Causado por declínios em Juarez e Cidade do México, parcialmente compensados por aumentos em Monterrey Leases iniciados 2,0MSF 2,3MSF 82% da atividade de lease referente a renovações, liderada por Monterrey e Cidade do México Retenção de clientes 85,1% 87,1%

Mudança no aluguel líquido efetivo 16,0% 15,1% Liderada pela Cidade do México e Monterrey NOI da mesma propriedade 3,9% 2,5% Mudança em aluguéis mais altos de leases iniciados e preços flexíveis anuais de aluguel, assim como ocupação média aumentada parcialmente compensada por dívidas incobráveis e despesas operacionais

No dia 30 de junho de 2019, a FIBRA Prologis indicou alavancagem de 32,1 por cento e liquidez de Ps. 6,6 bilhões (US$344,4 milhões), que incluiu Ps. 6,2 bilhões (US$325,0 milhões) de capacidade disponível em sua linha de crédito não garantido e Ps. 372,4 milhões (US$19,4 milhões) de caixa irrestrito.

ATUALIZAÇÃO DE DIRETRIZES

"Obtivemos resultados operacionais e financeiros sólidos no primeiro semestre do ano, o que ressalta, agora mais do que nunca, a importância de manter-se uma estratégia de investimento focada e aderir a uma abordagem prudente para nosso balanço patrimonial", disse Jorge Girault, vice-presidente sênior de finanças da Prologis Property Mexico. "Nossas diretrizes atualizadas refletem essa prudência no balanço patrimonial e capital, assim como o efeito positivo de nossa estratégia de gestão de riscos."

(US$ em milhões, exceto por quantias de CBFI) Câmbio = Ps$20,0 por US$1,00 Baixo Alto Observações FFO por CBFI excluindo taxa de incentivo US$0,1600 US$0,1650 Exclui o impacto dos movimentos do peso FFO por CBFI incluindo a taxa de incentivo US$0,1425 US$0,1500

Distribuições por CBFI no exercício de 2019 US$0,1240 US$0,1240

Ocupação no final do ano 96,0% 97,0%

NOI da mesma propriedade (Caixa) 3,0% 4,0% Baseado em USD Despesas de capital anual como % da NOI 14,0% 15,0%

Tarifas de gestão de ativo e honorários profissionais US$20,0 US$22,0 Exclui taxa de incentivo Alienações de prédios US$50,0 US$70,0



A FIBRA Prologis promoverá um(a) webcast/teleconferência para discutir os resultados trimestrais, as condições atuais do mercado e as perspectivas futuras. Veja abaixo os detalhes do evento:

Sexta-feira, 19 de julho de 2019, às 9h (horário do centro dos EUA)/10h (horário da costa leste dos EUA)

Webcast ao vivo em www.fibraprologis.com na seção de relações com investidores, clicando em Eventos

Disque +1 877 256 7020 ou +1 973 409 9692 e digite a senha 2336099.

Um replay telefônico estará disponível de 19 a 26 de julho pelos números +1 855 859 2056 para ligações dos EUA e Canadá ou +1 404 537 3406 para todos os outros países utilizando o código de conferência 2336099. O replay será postado na seção de relações com investidores do website da FIBRA Prologis.

SOBRE A FIBRA PROLOGIS

A FIBRA Prologis é uma das principais proprietárias e operadoras de bens imóveis industriais de classe A no México. Em 30 de junho de 2019, a FIBRA Prologis era composta de 190 instalações de logística e manufatura em seis mercados industriais no México, contando com uma área de 34,8 milhões de pés quadrados (3,2 milhões de metros quadrados) de área bruta locável.

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS

As declarações contidas neste comunicado de imprensa, que não são fatos históricos, são declarações prospectivas. Estas declarações prospectivas são baseadas nas atuais expectativas, estimativas e projeções sobre a indústria e os mercados nos quais a FIBRA Prologis opera, e nas convicções e suposições feitas por administradores. Tais declarações envolvem incertezas que podem impactar significativamente os resultados financeiros da FIBRA Prologis. Palavras como "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "acredita", "busca", "estima", variações de tais palavras e expressões semelhantes destinam-se a identificar tais declarações prospectivas, que geralmente não são de natureza histórica. Todas as declarações que abordam desempenho operacional, eventos ou desenvolvimentos que esperamos ou prevemos que ocorrerão no futuro — incluindo declarações relativas ao crescimento dos aluguéis e ocupação, atividade de aquisição, atividade de desenvolvimento, atividade de alienação, condições gerais nas áreas geográficas em que operamos, nossa posição de endividamento e financeira são declarações prospectivas. Estas declarações não são garantias de desempenho futuro e envolvem certos riscos, incertezas e suposições difíceis de prever. Embora acreditemos que as expectativas refletidas nas declarações prospectivas sejam baseadas em suposições razoáveis, não podemos garantir que nossas expectativas serão concretizadas, e, portanto, resultados e efeitos reais podem diferir substancialmente dos expressos ou previstos em tais declarações prospectivas. Alguns dos fatores que podem afetar resultados e efeitos incluem, entre outros: (i) o ambiente econômico nacional, internacional, regional e local, (ii) alterações nos mercados financeiros, taxas de juros e taxas de câmbio de moedas estrangeiras, (iii) concorrência maior ou imprevista por nossas propriedades, (iv) riscos associados a aquisições, alienações e desenvolvimento de propriedades, (v) manutenção do regime e estrutura fiscal do fideicomisso do investimento em bens imóveis ("FIBRA"), (vi) disponibilidade de financiamento e capital, os níveis de endividamento que mantemos e nossas classificações de crédito, (vii) riscos relacionados aos nossos investimentos, (viii) incertezas ambientais, incluindo riscos de desastres naturais, e (ix) os fatores adicionais discutidos em relatórios protocolados na "Comisión Nacional Bancaria y de Valores" e na Bolsa de Valores do México pela FIBRA Prologis sob o título "Fatores de Risco". A FIBRA Prologis não assume qualquer obrigação de atualizar as declarações prospectivas que fazem parte deste comunicado de imprensa.

Não Solicitação – Quaisquer valores mobiliários discutidos aqui ou nas apresentações correspondentes, se houver, não foram registrados de acordo com as Leis dos Valores Mobiliários de 1933 ou com as leis de valores mobiliários de qualquer estado, e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável dos requisitos de registro de acordo com a Lei dos Valores Mobiliários e quaisquer leis de valores mobiliários estaduais. Tais anúncios não constituem uma oferta para venda ou a solicitação de uma oferta para a compra dos valores mobiliários discutidos aqui ou nas apresentações, se e quando aplicável.

