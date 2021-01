FIBRA Prologis anuncia os resultados de ganhos do quarto trimestre e do exercício de 2020

CIDADE DO MÉXICO, 28 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A FIBRA Prologis (BMV:FIBRAPL 14), uma das principais proprietárias e operadoras de bens imóveis industriais de Classe A no México, divulgou hoje os resultados do quarto trimestre e do exercício de 2020.

Os arrendamentos iniciados foram de 12,5 milhões de metros quadrados

A ocupação ao final do período foi de 97,1%

Os aluguéis líquidos efetivos em renovações aumentaram 12,4%

A retenção média ponderada de clientes foi de 87,1%.

A receita operacional líquida (net operating income, NOI) em caixa da mesma propriedade caiu 4,7%

Adquiriu US$ 438 milhões em propriedades de Classe A

(US$ 0,1576)

(US$ 0,0419)

(US$ 0,2091)

O lucro líquido por CBFI foi de Ps. 3,2891no trimestre, em comparação com Ps. 0,8332no mesmo período de 2019. No ano de 2020, o lucro líquido por CBFI foi de Ps. 4,4111

Os fundos de operações (FFO) por CBFI, conforme definido pela FIBRA Prologis, foram de Ps. 0,8164 (US$ 0,0380) no trimestre, em comparação com Ps. 0,7465 (US$ 0,0374) no mesmo período de 2019. Durante o exercício de 2020, o FFO por CBFI foi de Ps. 3,5937 (US$ 0,1663).

RESULTADOS OPERACIONAIS SÓLIDOS CONTINUAM

"Nosso desempenho financeiro e operacional de 2020 superou nossas expectativas muitas vezes", declarou Luis Gutiérrez, CEO da Prologis Property Mexico. "Apesar dos efeitos trágicos da pandemia global e de seu impacto na economia mexicana, entregamos 12,4% de alteração de aluguéis em renovações e adicionamos 5,3 milhões de metros quadrados por meio de aquisições cumulativas, melhorando nossa posição na Cidade do México, Monterrey, Ciudad Juarez e Guadalajara."

Portfólio operacional 4TRI20 4TRI19 Observações Ocupação ao final do período 97,1% 97,6% Quatro dos seis mercados com 97% ou mais Arrendamentos iniciados 1,1 MSF 2,7 MSF 78% da atividade de arrendamento relativa à Monterrey e Ciudad Juarez Retenção de clientes 72,7% 91,0%

Alteração no aluguel líquido efetivo 10,5% 13,9% Liderado por Ciudad Juarez e Cidade do México NOI em caixa da mesma propriedade -1,2% 2,5% Concessões mais altas, resultado de prazos de arrendamento mais longos, junto com um peso mais fraco,

parcialmente compensados por aluguéis mais altos NOI da mesma propriedade 2,5% 3,3%



Em 31 de dezembro de 2020, a alavancagem da FIBRA Prologis foi de 29,0% e a liquidez foi de Ps. 6,9 bilhões (US$ 347,0 milhões), que inclui Ps. 6,5 bilhões (US$ 325,0 milhões) de capacidade disponível em sua linha de crédito sem garantia e Ps 434,4 milhões (US$21,8 milhões) de caixa irrestrito.

"Uma prova significativa de nosso compromisso com a ESG, a conclusão de nossa oferta de títulos verdes de US$ 375 milhões elevou nosso balanço ao nível mais forte de nossa história", declarou Jorge Girault, vice-presidente sênior de Finanças da Prologis Property Mexico. "Com vencimentos bem escalonados, baixo custo de endividamento e liquidez significativa, estamos em posição sólida para ser oportunistas em 2021."

ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA PARA 2021

(US$ em milhões, exceto por quantias de CBFI) FX = Ps$ 21,5 por US$ 1,00 Baixo Alto Observações FFO por CBFI US$ 0,1700 US$ 0,1750 Exclui o impacto dos movimentos de câmbio estrangeiro e qualquer taxa

de incentivo potencial Distribuições no exercício de 2021 por CBFI US$ 0,1075 US$ 0,1075

Ocupação ao final do ano 95,0% 96,0%

NOI da mesma propriedade (dinheiro em espécie) 3,0% 5,0% Baseada em dólares americanos Dispêndios de capital anual como % da NOI 13,0% 14,0%

Gestão de ativos e honorários profissionais US$ 23,0 US$ 25,0

Aquisições de prédios US$ 100 US$ 200

Venda de prédios US$ 20 US$ 30



A FIBRA Prologis realizará um webcast/teleconferência ao vivo para discutir os resultados do trimestre, as atuais condições do mercado e as perspectivas futuras. Aqui estão os detalhes do evento:

Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021, às 9h. CT/10h ET (fuso horário da costa leste)

Webcast ao vivo em www.fibraprologis.com. Na seção Relações com Investidores, clique em Notícias e Eventos.

Por telefone: +1 833 714-0919 (EUA e Canadá), 01 800 853 0237 (México) ou +1 778 560-2663 (todos os outros países) e digite a senha 3157918.

Um replay telefônico ficará disponível de 28 de janeiro a 3 de fevereiro pelos telefones +1 800 585-8367 para ligações dos EUA e do Canadá ou +1 416 621-4642 para ligações de outros países, usando o código de conferência 3157918. O replay será postado na seção Relações com Investidores do site da FIBRA Prologis.

SOBRE A FIBRA PROLOGIS

A FIBRA Prologis é a principal proprietária e operadora de imóveis industriais de Classe A no México. Em 31 de dezembro de 2020, a FIBRA Prologis tinha 205 instalações de logística e de manufatura em seis mercados industriais no México, totalizando 3,7 milhões de metros quadrados de área bruta alugável.

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS

As declarações neste comunicado que não sejam fatos históricos, são declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas se baseiam nas atuais expectativas, estimativas e projeções relativas ao setor e mercados em que a FIBRA Prologis opera, bem como nas convicções e suposições da administração. Tais declarações envolvem incertezas que podem exercer um impacto significativo nos resultados financeiros da FIBRA Prologis. Palavras tais como "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "acredita", "busca", "estima", variações de tais palavras e expressões similares pretendem identificar tais declarações prospectivas, que geralmente não são históricas em sua natureza. Todas as declarações que se referem a desempenho operacional, eventos ou desenvolvimentos que esperamos ou prevemos que irão ocorrer no futuro -- incluindo declarações relativas ao crescimento do aluguel e da ocupação, atividades de aquisição, atividades de desenvolvimento, atividades de alienação, condições gerais nas áreas geográficas onde operamos, nossa posição de endividamento e financeira são declarações prospectivas. Essas declarações não são garantias de desempenho futuro e envolvem certos riscos, incertezas e suposições difíceis de prever. Embora acreditemos que as expectativas refletidas em quaisquer declarações prospectivas se baseiem em suposições razoáveis, não podemos garantir que nossas expectativas serão concretizadas e, portanto, desfechos e resultados reais podem diferir substancialmente daqueles expressos ou previstos em tais declarações prospectivas. Alguns dos fatores que podem afetar os desfechos e resultados incluem, sem se limitar a: (i) clima econômico nacional, internacional, regional e local; (ii) mudanças nos mercados financeiros, taxas de juros e taxas de câmbio de moedas estrangeiras; (iii) concorrência maior ou imprevista por nossas propriedades; (iv) riscos associados a aquisições, alienações e desenvolvimento de propriedades; (v) manutenção do status do fundo de investimentos em bens imóveis ("FIBRA") e estrutura fiscal; (vi) disponibilidade de financiamento e capital, os níveis de endividamento que mantemos e classificações de nosso crédito; (vii) riscos associados a nossos investimentos; (viii) incertezas ambientais, incluindo riscos de desastres naturais; (ix) riscos relacionados à pandemia do coronavírus; e (x) aqueles fatores adicionais discutidos em relatórios protocolados na "Comisión Nacional Bancaria y de Valores" e na Bolsa de Valores Mexicana pela FIBRA Prologis, sob o título "Fatores de Risco". A FIBRA Prologis não assume a obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas que fazem parte deste comunicado.

Não-solicitação - Quaisquer valores mobiliários discutidos aqui ou nas apresentações concomitantes, se houverem, não foram registrados de acordo com a Lei de Mercados de Capitais de 1933 ou com as leis de valores mobiliários de qualquer estado e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável das exigências de registro, de acordo com a Lei de Valores Mobiliários e quaisquer leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis. Qualquer anúncio deste tipo não constitui oferta para vender ou solicitação de uma oferta para comprar os valores mobiliários discutidos aqui ou nas apresentações, se e como aplicável.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/528012/FIBRA__Logo.jpg

FONTE FIBRA Prologis