FibroGenesis entre as Top 20 Empresas Mais Inovadoras de 2020, em 2º lugar na Lista da Global Smart Leaders Magazine

HOUSTON, Oct. 08, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A FibroGenesis, principal desenvolvedora de soluções terapêuticas com base em fibroblastos para necessidades médicas não atendidas, tem o orgulho de anunciar que foi nomeada pela Global Smart Leaders Magazine como a 2ª Empresa Mais Inovadora de 2020. A entrevista detalhada do perfil pode ser encontrada aqui: https://globalsmartleaders.com/fibrogenesis-treatingcovid-19-and-other-chronic/



O perfil detalha os esforços da empresa em encontrar uma cura terapêutica para a COVID-19. Ensaios em animais mostraram sucesso na redução das cicatrizes nos pulmões em casos de acute respiratory distress syndrome (síndrome do desconforto respiratório agudo - SDRA), a principal causa de morte em pacientes com COVID-19. Ensaios adicionais em animais mostraram uma redução dramática na coagulação com o uso terapêutico de fibroblastos. Também podem ser encontradas informações adicionais sobre as abordagens inovadoras da FibroGenesis para a cura de Esclerose Múltipla, Diabetes, Câncer, Parkinson, Colite e outras doenças.

“É uma honra chamar a atenção para o trabalho que nossos pesquisadores e cientistas estão realizando”, comentou Pete O’Heeron, Diretor Executivo da FibroGenesis. “Como líder mundial em terapia de células de fibroblastos, estamos continuamente trabalhando com foco na inovação e esse reconhecimento valida nossos esforços em encontrar curas para algumas das doenças crônicas mais difíceis.”

“Estou muito orgulhoso da nossa equipe de pesquisa e da sua obsessão por métodos científicos rigorosos durante os testes da nossa nova abordagem terapêutica com fibroblastos”, disse Tom Ichim, Ph.D., Diretor Científico da FibroGenesis. “Sempre que entendemos nossos avanços em laboratório podemos oferecer novas opções de tratamento para pacientes com necessidades médicas não atendidas.”