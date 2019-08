Flodraulic otimiza aplicações autônomas com os Sensores LiDAR da LeddarTech

Flodraulic utiliza os sensores LiDAR de multi-elementos e de alto desempenho da LeddarTech nos sistemas completos de controle e monitoramento de máquinas usados em aplicações industriais em todo o mundo.

CIDADE DE QUEBEC, Aug. 27, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A LeddarTech®, líder da indústria de fornecimento da mais versátil e escalonável plataforma automotiva e de mobilidade LiDAR™ do mercado, anuncia que o Flodraulic Group é o principal integrador de sensores LiDAR da LeddarTech nos sistemas completos de monitoramento e controle de máquinas



A Flodraulic, líder na concepção e fabrico de soluções de sistemas de controle personalizado, escolheu a tecnologia de LeddarTech por sua capacidade de entregar diversos sensores LiDAR de estado sólido de alto desempenho, com custo eficaz de detecção projetados para qualquer ambiente. Os sensores LeddarTM IS16 LiDAR da LeddarTech oferecem distância e posicionamento angular com análise de desempenho rápido, contínuo e preciso da área da operação. Por isso, os sensores de estado sólido resistentes às intempéries podem detectar, localizar e medir com confiança uma vasta gama de objetos, sendo uma solução ideal para a implantação em condições ambientais adversas.

A Flodraulic implementou recentemente 22 sistemas de controle e monitoramento de máquina total na Marcrest, um fabricante de máquinas de agricultura de Ontário, Canadá. O power hitch Swing-Max com Orientação Automática da Marcrest vem equipado com o primeiro sistema de direção totalmente automatizado para o enfardamento no campo e em transporte rodoviário. Com a utilização do sistema Flodraulic e do sensor LiDAR da LeddarTech, os operadores agrícolas que utilizam o power hitch da Marcrest podem dobrar imediatamente sua pequena produtividade de fardos. "A Flodraulic se orgulha de ser pioneira na tecnologia LiDAR como um integrador de sistemas na concepção e fabricação de soluções personalizadas para os mercados Móveis, Petróleo e Gás e Industrial, com a adoção das soluções LiDAR inovadoras da LeddarTech", disse Chris Passmore, Diretor de Tecnologia da Flodraulic. “Com mais de uma década de experiência em tecnologia LiDAR e desenvolvimento de soluções baseadas na sua LeddarEngine, a LeddarTech é o parceiro perfeito para que possamos atender às necessidades da nossa base de clientes diversificada”.

“Estamos honrados com o fato dos nossos sensores LiDAR de estado sólido terem sido selecionados e pela confiança da Flodraulic em nos tornar parte das suas soluções para aplicações industriais altamente eficientes”, disse Adrian Pierce, Vice-Presidente de Vendas Globais e Desenvolvimento de Negócios da LeddarTech. Continuando, ele disse: “A nossa forte equipe de engenharia da Flodraulic continua a apoiar com êxito os seus parceiros OEM através do conceito, design, prototipagem e estágios de produção de soluções autônomas usando a tecnologia LiDAR”.

Sobre a Flodraulic

A Flodraulic é um integrador de sistema móvel com experiência na criação de sistemas completos de controle e monitoramento de máquina. A Flodraulic se esforça para ser líder na concepção e fabrico de soluções personalizadas para os mercados Móveis, Petróleo e Gás e Industrial. Seus sistemas podem incluir a entrega de controles eletrônicos, hidráulicos, pneumáticos e remoto, diagnósticos, monitoramento remoto e soluções de rastreamento de ativos.

A Flodraulic tem 570 empregados em 28 locais em todo o Canadá, EUA e Europa.

Para saber como Flodraulic continua a explorar novas e melhores tecnologias em um trabalho contínuo para proporcionar maior valor para seus parceiros clientes, visite www.flodraulic.com.

Contato: Frank Pirri, Gerente de Vendas e Produtos, FD Flodraulic

Tel: +1-905-702-9456 FPirri@flodraulic.com

Sobre a LeddarTech®



A LeddarTech é líder do setor, fornecendo a plataforma LiDAR para automóvel e mobilidade mais versátil e escalonável baseada na exclusiva LeddarEngineTM, que consiste em um conjunto de SoCs para automóveis com certificado de segurança funcional trabalhando juntamente com o seu software de processamento de sinal LeddarSPTM. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto de mobilidade avançadas, com mais de 70 tecnologias patenteadas (concedidas ou pendentes) ADAS aprimoradas e capacidade de condução autônoma.

A LeddarTech também atende o mercado de mobilidade com soluções de módulo LiDAR de alto desempenho de estado sólido para shuttles autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega e robotaxis. Estes módulos são desenvolvidos para apoiar o mercado de mobilidade, mas também para demonstrar as capacidades da plataforma de auto e mobilidade da LeddarTech, como base para que outros fornecedores LiDAR possam ampliar.

Para mais informação sobre a LeddarTech, visite www.LeddarTech.com, LinkedIn, Twitter, Facebook, e YouTube.

Contato: Daniel Aitken, Vice-Presidente de Marketing e Comunicações, LeddarTech

Tel.: +1-418-653-9000 ext. 232 Daniel.Aitken@Leddartech.com

