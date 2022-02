FloQast Comemora 2021 Como Ano de Referência para o Crescimento da Empresa

Impulsionado pelo sucesso de uma Rodada de Financiamento da Série D e de uma Campanha de Contratação, a FloQast deu continuidade ao seu momento ao longo do quarto trimestre com uma taxa de crescimento massiva em relação ao ano anterior

LOS ANGELES, Feb. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A FloQast , fornecedora de software de automação de fluxo de trabalho contábil criado por contadores para contadores, divulgou hoje suas métricas do quarto trimestre e de 2021, concluindo um ano marcante de expansão internacional, novas iniciativas de produtos e empresas, elogios do setor e o maior crescimento que a empresa já viu desde o seu lançamento. A empresa registrou um crescimento de 97% na receita recorrente anual (ARR) no trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior, bem como um crescimento de 153% na nova ARR líquida de 2021 em relação ao ano anterior. Além disso, com mais de 1.500 clientes em todo o mundo, a FloQast adicionou 171 clientes no quarto trimestre. Esses marcos são resultado do recente financiamento de US$110 milhões da Série D, liderado pela Meritech Capital, e promovem o papel de liderança da empresa na tecnologia de automação de fluxo de trabalho.

“No ano passado, a FloQast teve um crescimento excepcional em todos os setores – incluindo financiamento, lançamentos de produtos e plataformas, aquisição de clientes e muito mais, tornando o ano um dos mais importantes e bem-sucedidos para a empresa desde a nossa fundação”, diz Mike Whitmire, CPA inativo, cofundador e CEO da FloQast. “Este crescimento é um testemunho dos avanços críticos que estão acontecendo em toda a indústria contábil e destaca a capacidade da FloQast de fornecer tecnologia da próxima geração para uma nova era de modernização e mudanças.”

Ao longo de 2021, a FloQast atingiu marcos em várias áreas principais:

Esse crescimento e momento são possibilitados pela comunidade de funcionários da FloQast que está empenhada em tornar a vida dos contadores e líderes financeiros mais fácil e produtiva. Apesar dos desafios enfrentados nos últimos dois anos durante a pandemia, a empresa continua a se destacar pelo seu desempenho, graças ao compromisso da equipe com o atendimento ao cliente e à excelência na busca da visão abrangente da FloQast.

