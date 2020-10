Flywire anuncia parceria com a Brazilian Educational & Language Travel Association (BELTA)

Oferta de capacidades modernas de pagamento de educação internacional para o número crescente de brasileiros que estudam no exterior

Conexão com agentes educacionais, instituições e alunos via plataforma digital

BOSTON e LONDRES e SÃO PAULO, Brasil, Oct. 07, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Flywire , uma empresa de pagamentos verticais de alto crescimento, e a BELTA , Brazilian Educational & Language Travel Association, anunciaram a criação de nova parceria estratégica que expande a disponibilidade dos serviços de pagamento transfronteiriços da Flywire para brasileiros que estudam no exterior. A colaboração também fornece um canal de pagamento global seguro e confiável para garantir que as mensalidades e outras despesas sejam perfeitas entre agentes de recrutamento de educação, escolas e alunos.

O Brasil é um dos mercados de origem que mais cresce em termos de estudantes internacionais. De acordo com a BELTA Seal Market Research 2020, 386 mil brasileiros estudaram no exterior em 2019, gastando US $ 1,3 bilhão. Destinos populares incluíram Canadá, EUA, Reino Unido, Irlanda e Austrália. Agentes desempenham um papel fundamental no mercado, com cerca de 86% dos brasileiros no exterior participando de programas por meio de uma agência de educação.

Fundada em 1992, a BELTA reúne as instituições e agências do Brasil que trabalham com programas e experiências de intercâmbio internacional com a finalidade de qualificar e expandir a conscientização e o conhecimento dos programas. Atualmente, a BELTA representa mais de 600 agências no Brasil e mais de 80% dos brasileiros que estudam no exterior. A associação está concentrada em orientar estudantes e profissionais sobre as melhores alternativas de estudo e treinamento no exterior, e controlar a qualidade dos serviços prestados pelas agências de recrutamento de educação. A BELTA também trabalha com agentes de recrutamento para promover o Brasil como destino para estudantes de outros países.

A Flywire é o provedor de pagamento preferido de estudantes e instituições de ensino em todo o mundo. Sua solução permite que as instituições de ensino ofereçam aos alunos uma experiência de pagamento on-line altamente personalizada, conveniente e segura – personalizada por escola, país e moeda – além de acelerar o fluxo de fundos, facilitando a reconciliação e simplificando as despesas operacionais. A Flywire tem uma longa história de trabalho com agentes de recrutamento de educação em todo o mundo.

A transparência é um requisito cada vez mais importante para os agentes, alunos e instituições de ensino que precisam rastrear pagamentos, calcular comissões e conciliar contas a receber do exterior. A solução abrangente da Flywire para a educação oferece aos agentes a capacidade de gerenciar melhor as informações dos alunos e agilizar o rastreamento de pagamentos, ao mesmo tempo em que permite que as instituições de ensino otimizem as relações com os agentes e minimizem possíveis fraudes. Algumas das principais capacidades que beneficiam as organizações de agentes incluem:

Total integração com sites de agentes, reduzindo o atrito e adicionando uma experiência de pagamento conveniente e confiável para os alunos

Maior visibilidade para agentes, pagadores e instituições de ensino, tanto para processos de pagamentos quanto de reembolso, com atualizações de status em tempo real

Informações centralizadas do aluno em uma única plataforma para armazenar, gerenciar, importar e exportar dados

Capacidades robustas de fraude que impedem que fornecedores não autorizados atuem como agentes e garantem a entrega de pagamentos para contas de instituições de ensino

Acesso a taxas de câmbio favoráveis, protegendo os estudantes dos custos desnecessários

Compliance total com as novas leis brasileiras de proteção de dados gerais

“Os agentes desempenham um papel fundamental na conexão de estudantes brasileiros com as melhores oportunidades de estudos internacionais”, disse Maura Leão, presidente da BELTA. “A plataforma de pagamento digital moderna e os serviços globais abrangentes da Flywire simplificam a maneira como nossos agentes se envolvem com as instituições de ensino e alunos, e simplificam a experiência para todos. Estamos muito satisfeitos com essa nossa parceria.”

"A BELTA estabeleceu uma clara posição de liderança no mercado brasileiro devido à excelente qualidade das suas organizações de agentes e à sua dedicação inabalável em ajudar os alunos a encontrar as oportunidades educacionais certas no exterior”, disse Sharon Butler, EVP de Educação da Flywire. “Seus agentes representam excepcionalmente bem nossas escolas clientes e estamos muito satisfeitos com essa nossa parceria para criar oportunidades educacionais de maior qualidade no exterior para os brasileiros.”

Recursos:

Embarking on Life’s Most Important Moments: Um vídeo Flywire

Flywire for Education Agents: Capacidades da Plataforma