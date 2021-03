TEL AVIV, Israel

e CIDADE DO MÉXICO, 24 de março de 2021 /PRNewswire/ --Fondeadora, o banco digital de crescimento mais rápido no México, anunciou hoje que escolheu a AU10TIX , líder global em verificação de identidade, para aumentar a velocidade e a segurança dos processos de due diligence de seus clientes. A parceria combina a simplicidade do aplicativo de banco digital da Fondeadora com a profunda experiência da AU10TIX na automação da autenticação de identidade e dos fluxos KYC para o setor financeiro, permitindo uma opção de serviço financeiro mais segura e acessível para milhões de mexicanos.

"À medida que a demanda pela Fondeadora cresce, temos analisado todos os sistemas para garantir que nossa oferta seja resiliente e esteja pronta para expandir—particularmente no primeiro ponto de contato com um possível correntista, o que é fundamental para estabelecer confiança. Precisávamos de um parceiro de verificação de identidade que fosse totalmente automatizado, preciso, responsivo e personalizável, e a tecnologia e a equipe da AU10TIX atenderam a todas essas demandas", explicou Miguel Gutiérrez, diretor executivo de desenvolvimento de negócios da Fondeadora.

O setor mexicano de fintech opera em um ambiente altamente regulamentado que requer estrita conformidade com as regulamentações locais de KYC/AML; além disso, é o segundo maior da América Latina, com uma das taxas de crescimento mais rápidas do mundo, considerando os cerca de 65 milhões de usuários que ainda utilizam dinheiro em espécie para a maioria de suas transações. Por esse motivo, os processos automáticos de KYC e integração digital são críticos para os bancos digitais que operam no México.

À medida que a Fondeadora procura atender à sua comunidade local, a verificação e proteção das identidades de sua base de usuários serão fundamentais para promover a colaboração, a transparência e o acesso no novo sistema. A busca da empresa por um parceiro de verificação de identidade foi impulsionada por sua missão que visa melhorar a experiência bancária para os mexicanos e permitir que os consumidores abram uma conta sem visitar fisicamente uma agência—e isso será possível com a AU10TIX.

A Fondeadora está usando a solução automatizada da AU10TIX para verificação de documentos mexicanos de identidade, prova de vida e autenticação biométrica facial para obter resultados de verificação de identidade em menos de 8 a 10 segundos durante o registro do cliente e login na conta. A Fondeadora também optou por usar INSTINCT, a plataforma colaborativa da AU10TIX para detecção de fraude sintética.

"A AU10TIX está entusiasmada em juntar-se à Fondeadora em sua missão de oferecer acesso financeiro a todo o México por meio da tecnologia", disse Carey O 'Connor Kolaja, CEO da AU10TIX. "Juntos, podemos construir um ecossistema de pagamentos digitais confiável, no qual a Fondeadora possa fazer a vinculação entre os atributos de identidade física e digital de seus correntistas, necessária não só para cumprir as normas locais, mas também para superar as expectativas dos consumidores quanto a acesso rápido e contínuo."

Sobre a AU10TIX

A AU10TIX, empresa de gestão de identidade com sede em Israel, está em uma missão para eliminar fraudes e criar um mundo cada vez mais seguro e inclusivo. A empresa oferece soluções essenciais e modulares para verificar e vincular identidades físicas e digitais para que as empresas e seus clientes possam se conectar com confiança. Na última década, a AU10TIX se tornou a parceira preferencial das principais marcas globais para integração de clientes e automação de verificação de clientes—e continua a trabalhar na vanguarda do papel da identidade na sociedade. A tecnologia proprietária da AU10TIX oferece resultados em menos de 8 segundos, permitindo que as empresas registrem os clientes mais rapidamente enquanto impedem fraudes, cumprem com as regulamentações de conformidade e, sobretudo, promovem a confiança e a segurança. O investimento mais recente da AU10TIX é de 80 milhões de dólares de TPG e Oak HC/FT para impulsionar o crescimento e a inovação. A AU10TIX é uma subsidiária da ICTS International N.V. (OTCQB: ICTSF). Para mais informações, acesse AU10TIX.com.

Contato para imprensa

Joseph Giumarra

Press@AU10TIX.com

201-741-8293

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/825918/AU10TIX_Logo.jpg

FONTE AU10TIX