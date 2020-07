SANTIAGO, Chile

, 3 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A Axon , líder mundial em tecnologias de segurança pública conectadas, anunciou hoje que a Força Policial Nacional doequipará agora mais de 600 agentes com câmeras Axon acopladas ao corpo auxiliadas pela solução de gerenciamento de provas digitais, Axon Evidence ( Evidence.com ). Os carabineiros docomeçaram a utilizar as câmeras Axon acopladas ao corpo em novembro de 2018.

Chile

Vishal Dhir

"Estamos entusiasmados com a expansão da nossa parceria com órgãos policiais que pensam no futuro. O uso de câmeras Axon acopladas ao corpo por carabineiros doposiciona o país como um dos mais importantes usuários de tecnologia policial avançada do mundo, juntamente com EUA, Reino Unido e Austrália", disse, diretor administrativo da Axon para a América Latina. "Estamos entusiasmados por desenvolver estas parcerias e ver mais órgãos perceberem o benefício da rede Axon para suas operações de policiamento".

Atualmente, o Chile possui o maior número de câmeras Axon acopladas ao corpo da América Latina. Para saber mais sobre as câmeras Axon acopladas ao corpo e o sistema de gerenciamento de provas digitais, visite www.axon.com.

Sobre a Axon

A Axon é uma rede de dispositivos, aplicativos e pessoas que ajuda a tornar equipes de segurança pública mais inteligentes e seguras. Com a missão de proteger vidas, nossas tecnologias oferecem aos nossos clientes a confiança, o foco e o tempo de que necessitam para manter suas comunidades seguras. Nossos produtos têm impacto em todos os aspectos da experiência cotidiana de um policial com o objetivo de ajudar todos a chegar com segurança em casa.

Trabalhamos arduamente para aqueles que se expõem ao perigo por todos nós. Até hoje, foram salvas mais de 233.000 vidas e inúmeros dólares com a rede Axon de dispositivos, aplicativos e pessoas. Saiba mais em www.axon.com ou através do telefone ( 800) 978-2737 .

Axon, Axon Body, Axon Evidence, e o logotipo Delta são marcas registradas da Axon Enterprise, Inc., algumas das quais estão registradas nos EUA e em outros países. Para mais informações, visite www.axon.com/legal. Todos os direitos reservados.

