Fotric apresenta as câmeras térmicas portáteis 320M/F e 340A

XANGAI

17 de junho de 2021

320M

/PRNewswire/ -- A Fotric produz termovisores altamente inovadores, combinando componentes de fabricantes de classe mundial com dados fornecidos por usuários finais e engenheiros de campo. Hoje, temos o orgulho de anunciar o lançamento de nossa mais recente série de câmeras portáteis: a/F e a 340A.

As câmeras térmicas 320M/F da Fotric são câmeras térmicas compactas e robustas desenvolvidas para fins industriais. O sistema baseado na plataforma Android garante aos usuários uma experiência operacional fluida. Elas também vêm com sofisticado software analítico, como o MagicThermal, que pode melhorar a representação visual da distribuição térmica em uma área designada pelo usuário. O recurso integrado de fusão de imagens térmicas/visuais permite que inspetores identifiquem e localizem anomalias elétricas com facilidade. Em resumo, a série abrange todas as necessidades de uma inspeção térmica básica. Essas câmeras se destacam em inspeção predial, setor de petróleo e gás e manutenção de sistemas elétricos/motores no setor de manufatura.

320M

As Fotric 340A são câmeras térmicas avançadas projetadas para usuários profissionais. Vem equipada com todas as funções da/F e muito mais. A alta resolução de até 640*480 combinada com uma tela de LCD de 5 polegadas revela até mesmo os detalhes mais sutis em imagens térmicas nítidas e vibrantes. O sistema de ultra-foco assistido por laser ajuda os inspetores a ter sucesso em tarefas de carga pesada, obtendo imagens de alta qualidade e bem compensadas em velocidade relâmpago. Além disso, a opção de lentes intercambiáveis nessas câmeras as torna altamente adaptáveis para os ambientes de trabalho mais exigentes. Por fim, os dispositivos também podem registrar dados históricos de um dispositivo/sistema e realizar análise de tendências e, assim, determinar se e quando o objeto monitorado requer manutenção ou substituição. Essa série foi projetada para usuários experientes em setores mais exigentes, como a indústria de serviços públicos elétricos, metalurgia e o setor petroquímico.

*Estamos buscando distribuidores experientes nas regiões dos EUA e UE. Se você tiver interesse em colaborar conosco, acesse www.fotric.com e entre em contato com info@fotric.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1535467/1.jpg

FONTE FOTRIC INC.