O programa pretende fazer uma análise abrangente da posição de Hong Kong como um hub internacional e ter diferentes perspectivas para ampliar o horizonte.

A Friday Culture Limited anunciou sua parceria com o Hong Kong International Business Channel (HKIBC) para lançar um novo talk show em inglês “Friday Beyond Spotlights”. O primeiro episódio da série semanal será exibido a partir de sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022, no Canal 76.

Com foco na posição de Hong Kong como uma cidade internacional globalmente competitiva, “Friday Beyond Spotlights” apresentará líderes de pensamento bem-sucedidos e respeitados de vários setores, incluindo o Sr. CY Leung, vice-presidente do Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e ex-chefe Executivo da HKSAR; o Sr. Bernard Chan, Representante dos Membros Não Oficiais do Conselho Executivo da HKSAR e Deputado de Hong Kong à Assembleia Popular Nacional da República Popular da China; a Sra. Teresa Cheng Yeuk-wah, Secretária de Justiça da HKSAR; a Sra. Maria Tam, advogada e vice-diretora do Comitê de Direito Básico de Hong Kong do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional; o Professor Tony S. K. Mok, Presidente do Departamento de Oncologia Clínica, Li Shu Fan Medical Foundation e Professor de Oncologia Clínica; o Dr. Sunny Chai, Presidente da Federação das Indústrias de Hong Kong e Presidente da Corporação de Parques de Ciência e Tecnologia de Hong Kong; a Sra. Suhanya Raffel, Diretora do Museu, M+ da Autoridade Distrital Cultural de West Kowloon; o Sr. Grenville Cross, advogado britânico e o primeiro Diretor do Ministério Público para HKSAR pós-1997; o Dr. Allan Zeman, Presidente do Grupo Lan Kwai Fong; o Sr. Evan Auyang, Presidente do Grupo Animoca Brands. O show será co-organizado pelo Sr. Patrick Tsang, vice-presidente da i-CABLE Communications Limited, e pelo Sr. Nick Chan, um deputado de Hong Kong ao Congresso Nacional do Povo.

No primeiro episódio, o apresentador entrevistou o Sr. CY Leung, que compartilhou um raro relato de sua vida estudantil no Reino Unido para inspirar e encorajar os jovens a ampliar seus horizontes. O episódio está disponível em duas partes no Youtube: https://youtu.be/pIgrjtffDJw (parte 1) e https://youtu.be/2aYO86X69to (parte 2).

“Friday Beyond Spotlights” é um show alegre onde figuras inspiradoras e líderes de pensamento compartilham seus insights baseados em fatos e diversos pontos de vista. Cada episódio de 30 minutos é dividido em cinco partes, incluindo uma discussão profunda entre o convidado e o anfitrião, uma sessão onde o convidado compartilha sua receita de sucesso com os jovens, uma parte de histórias onde o convidado revela suas experiências de vida e aprendizagem, uma sessão de perguntas e respostas de 60 segundos onde o convidado compartilha seus pensamentos e sentimentos sem filtro, e uma introdução. A série explora uma ampla gama de temas importantes que abrangem o desenvolvimento e a perspectiva de Hong Kong, política, sistema jurídico, negócios, indústrias, arte e entretenimento digital.

O programa pode ser visto nos seguintes horários nas diferentes regiões:

Região

Hora

Asia (Hong Kong)

Sexta 20;30

Asia (Tokyo)

Sexta 21:30

Sud. Asiatico (Delhi)

Sexta 18:00

Pacífico (Sydney)

Sexta 23;30

Europa (Londres)

Sexta 12:30

Europa (Paris)

Sexta 13:30

Americas (Nova York)

Sexta 07:30

Canadá (Toronto)

Sexta 07:30

LatAm (São Paulo)

Sexta 09:30

As repetições serão exibidas nas noites de sábado ou manhãs de domingo, dependendo da região:

Região

Hora

Asia (Hong Kong)

Dom. 10:00

Asia (Tokyo)

Dom. 11:00

Sud. Asiatico (Delhi)

Dom. 07:30

Pacífico (Sydney)

Dom. 13:00

Americas (Nova York)

Sáb. 21:00

Americas (Los Angeles)

Sáb. 18:00

Americas (Toronto)

Sáb. 21:00

Americas (Vancouver)

Sáb. 18:00



Contacto

Nome de contacto: Ms. Eva Tang

Telefone: +852 63325700

Email de contacto: [email protected]

