Frost &Sullivan reconhece a CenturyLink pela Excelência em Inovação em Comunicações Unificadas como Serviço na América Latina e Caribe

BUENOS AIRES, Argentina

, 10 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A Frost &Sullivan concedeu à(NYSE: CTL) seu prestigioso Prêmio de Melhores Práticas 2020 por Excelência em Inovação, reconhecendo a CenturyLink pelo sólido desempenho e a estratégia efetiva de suas Comunicações Unificadas como Serviço (UCaaS) no mercado da América Latina e Caribe.

As empresas estão percebendo os benefícios dos modelos baseados na nuvem, os benefícios de OPEX e CAPEX, a escalabilidade e flexibilidade que permitem às organizações aumentar ou reduzir a quantidade de recursos consumidos mensalmente, maior segurança e confiabilidade, tempos de implementação mais rápidos, e opções de baixo risco ao experimentar novas tecnologias.

O mercado de UCaaS na América Latina e Caribe continua seu caminho em direção à nuvem e está exibindo taxas de crescimento de dois dígitos.

A transformação digital continua sendo um objetivo organizacional chave para as empresas na América Latina e é crucial abordar desafios tais como encontrar serviços de rede adequados, rentáveis, e que possam integrar de forma ininterrupta as diversas plataformas tecnológicas, os aplicativos e serviços que uma empresa utiliza, especialmente durante a pandemia global.

As expectativas dos clientes estão evoluindo atualmente. As organizações estão exigindo capacidades de UC& novas e mais avançadas, assim como uma integração mais estreita entre seus sistemas de comunicações e outros aplicativos de negócios. Muitos clientes enfrentam grandes decisões quando se trata de investimentos de TI que apoiarão suas iniciativas de transformação digital e comunicações. A CenturyLink tem uma experiência significativa em administrar complexos ambientes híbridos e multinuvem, e muitas de suas implementações incluem uma parte significativa de integração de serviços PBX/PSTN legados baseados nas instalações da empresa, para proteger os investimentos existentes nos sistemas de comunicações corporativos.

Embora os efeitos negativos da esperada recessão econômica possam levar algumas organizações a adiar seus investimentos em soluções TIC, as organizações como a CenturyLink estão rapidamente percebendo a importância de contar com ferramentas sólidas baseadas na nuvem - estas ferramentas permitem que elas apoiem o trabalho remoto efetivamente enquanto melhoram a produtividade dos colaboradores, aumentando a agilidade do negócio, melhorando a experiência do colaborador e do cliente e acelerando a velocidade de comercialização.

"Após nossa análise profunda, baseada em uma pesquisa 360 graus com uma classificação objetiva de empresas no mercado de Telefonia IP hospedada e UCaaS na América Latina e Caribe, a Frost &Sullivan está fortemente convencida de que a CenturyLink é um dos principais provedores em posição exclusiva para garantir estas principais funcionalidades e aproveitá-las para sustentar tanto o crescimento quanto a inovação", disse Sebastian Menutti, Industry Principal da Frost &Sullivan. "A empresa é uma habilitadora da transformação digital e consultora de seus clientes, fornecendo SLAs rígidos e responsabilizando-se pelo relacionamento com o cliente, fornecendo uma solução de TI em um único painel".

"A CenturyLink está comprometida a associar-se a empresas Latino-americanas para que alcancem seus objetivos tecnológicos, ajudando-as a superar o desafio desta pandemia global e continuar em suas jornadas de transformação digital", disse Leonardo Barbero, vice-presidente sênior de produto para a CenturyLink na América Latina. "As empresas estão enfrentando um panorama de tecnologia em constante mudança, com demandas por alta capacidade, preocupações com segurança e a necessidade de migrar para novas plataformas. Este reconhecimento por parte da Frost &Sullivan valida nossos esforços para fornecer uma experiência simples ao usuário corporativo, com capacidades sofisticadas que reforçam a liderança contínua da CenturyLink na entrega de uma ampla gama de serviços que atendem às necessidades de nossos clientes, ao mesmo tempo em que fornece um alto nível de serviço".

Fatos Relevantes:

A Frost &Sullivan é uma empresa internacional de consultoria dedicada a ajudar clientes a acelerar o crescimento e alcançar posições de melhor na categoria em inovação e liderança.

O Radar, da Frost &Sullivan, é uma sólida ferramenta de análise que faz uma análise comparativa do foco em inovação e o desempenho do crescimento de uma empresa em um determinado mercado.

Os analistas de indústria da Frost &Sullivan comparam os participantes do mercado e medem o desempenho através de entrevistas e análises profundas e extensas pesquisas secundárias para identificar as melhores práticas.

é uma empresa líder em tecnologia que fornece soluções de rede híbrida, conectividade na nuvem e segurança para clientes ao redor do mundo. Por meio de sua extensa rede global de fibra, a CenturyLink fornece serviços seguros e confiáveis para atender às demandas digitais crescentes de empresas e consumidores.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1224693/CenturyLink_Radar_Award.jpg

