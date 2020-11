Frost &Sullivan Reconhece a Lumen com o Prêmio de Empresa do Ano em Serviços Corporativos na América Latina em 2020

, 17 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- Pelo terceiro ano consecutivo, a Frost &Sullivan concedeu à Lumen (NYSE: LUMN) seu prestigioso Prêmio de Empresa do Ano em Serviços Corporativos na América Latina, reconhecendo a sólida base da Lumen para aplicações e serviços de dados.

Ignacio Perrone

"Após extensa pesquisa neste campo, a Frost &Sullivan acredita fortemente que a infraestrutura excepcional e o extenso portfólio de serviços da Lumen, em conjunto com sua dedicação na identificação e abordagem dos obstáculos à transformação digital e eficiência, atendem com êxito as necessidades não atendidas das empresas e agências governamentais", disse, Diretor de Pesquisa da Frost &Sullivan. "O conhecimento inigualável da Lumen sobre a esfera de serviços convergentes de telecom e TI confere à empresa um lugar inquestionável como provedor integral de serviços corporativos".

A 4ª Revolução Industrial exige que as empresas adquiram, analisem e atuem sobre seus dados de forma efetiva para que se mantenham à frente da curva e sejam competitivas. A combinação de infraestrutura global de tecnologia, soluções poderosas de negócios e serviços líderes da indústria apresentada pela Lumen, cria a plataforma para ajudar as empresas a se distinguirem nesta nova era industrial.

"Este reconhecimento pela Frost &Sullivan valida nosso conhecimento em criar uma experiência simples e fácil para nossos clientes corporativos, e destaca nossa ampla e exclusiva gama de serviços que atendem as necessidades igualmente exclusivas dos clientes", disse Leonardo Barbero, vice-presidente sênior de produto para a Lumen América Latina. "Temos as soluções que são críticas para ajudar as empresas a aproveitar o poder da 4a Revolução Industrial. A Lumen está focada em fornecer uma plataforma de tecnologia que ajude nossos clientes a tirar proveito das aplicações emergentes e criar experiências digitais surpreendentes".

A Lumen apresenta uma oferta singular na América Latina com um conjunto de serviços sobrepostos, formando um todo maior do que apenas a soma de suas partes. A Lumen oferece às empresas uma visão abrangente, assim como as soluções e ferramentas para implementá-las, tudo sob um único guarda-chuva.

Reconhecida em anos anteriores como líder no âmbito de serviços corporativos, a Lumen continua a impulsionar a inovação através de sua plataforma, unindo sua infraestrutura global de rede de fibra, capacidades de edge cloud, segurança, e soluções de comunicação e colaboração.

Fatos Relevantes:

Os critérios utilizados para medir o desempenho da Lumen em comparação aos concorrentes na categoria de Prêmio de Empresa do Ano incluem dois fatores-chave: desempenho de crescimento e impacto ao cliente.

Os serviços de valor agregado da Lumen, reforçados por suas soluções inovadoras, posicionam a empresa como um líder melhor em sua categoria na América Latina.

A Lumen oferece uma gama de soluções de rede, edge cloud, segurança e colaboração, todas respaldadas por uma infraestrutura superior, permitindo assim que a empresa atenda as necessidades não atendidas do mercado regional.

Em 2019, a Frost &Sullivan reconheceu a Lumen (antiga CenturyLink) com o Prêmio de Empresa do Ano Provedora de Serviços Corporativos na América Latina, prêmio recebido também em 2018 e 2016.

A Frost &Sullivan é uma empresa internacional de consultoria dedicada a ajudar clientes a acelerar o crescimento e alcançar posições de melhor na categoria em inovação e liderança.

O Prêmio de Melhores Práticas da Frost &Sullivan reconhece empresas em uma variedade de mercados regionais e globais por demonstrarem conquistas excepcionais e desempenho superior em áreas como liderança, inovação tecnológica, serviço ao cliente e desenvolvimento estratégico de produto.

Os analistas de indústria da Frost &Sullivan comparam os participantes do mercado e medem o desempenho através de entrevistas e análises profundas e extensas pesquisas secundárias para identificar melhores práticas.

A Lumen é guiada por nossa crença de que a humanidade está em sua melhor forma quando a tecnologia promove a maneira como vivemos e trabalhamos. Com 720.000 km de rotas de fibra atendendo mais de 60 países, entregamos a plataforma global mais rápida e segura para aplicações e dados, para ajudar empresas, governos e comunidades a fornecer experiências surpreendentes.

Saiba mais sobre as soluções de rede, edge cloud, segurança, comunicação e colaboração da Lumen e sobre o nosso propósito de promover o progresso humano através da tecnologia em news.lumen.com, LinkedIn: /lumentechnologies, Twitter: @lumentechco, Facebook: /lumentechnologies, Instagram: @lumentechnologies e YouTube: /lumentechnologies.

Lumen e Lumen Technologies são marcas registradas da Lumen Technologies, LLC nos Estados Unidos. Lumen Technologies, LLC é uma afiliada de propriedade total da CenturyLink, Inc.

* A marca Lumen foi lançada em 14 de setembro de 2020. Como resultado, nos referimos à CenturyLink, Inc. como Lumen Technologies, ou simplesmente Lumen. Espera-se que o nome legal CenturyLink, Inc. seja alterado formalmente para Lumen Technologies, Inc. após a conclusão de todos os requisitos aplicáveis.

