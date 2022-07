Fãs de FTX Token Fans iniciam FTT DAO FTT DAO, uma DAO (organização autónoma descentralizada) liderada por uma comunidade, recebeu 250.000 $FTT, no valor de aproximadamente $7 milhões de dólares, em doações da comunidade para ajudar a iniciar suas atividades.

Vários contribuidores da comunidade participaram da doação para ajudar a crescer FTT DAO. Por meio dessa doação, que será usada como um fundo do ecossistema, a FTT DAO planeja iniciar os próximos projetos liderados pela comunidade em áreas como educação cripto, finanças descentralizadas e altruísmo eficaz para a comunidade FTT.

“Como uma DAO independente e liderada pela comunidade, os fãs de FTX e Sam Bankman-Fried são incentivados a seguir e se envolver como BFF (Bankman-Fried Fan), amigos ou seguidores”, disse o colaborador 0xMarcJ. "Existem oportunidades ilimitadas para FTT DAO agora, os interessados ??também têm a opção de solicitar uma bolsa para uma ideia ou projeto que tenham em mente." conclui.

"Estou ciente de FTT DAO e é legal que a comunidade esteja se unindo espontaneamente", disse Sam Bankman-Fried, CEO da FTX.

Os fãs podem esperar ver mais vídeos, conteúdo e eventos educacionais de criptomoedas. As doações também são destinadas a projetos NFT relacionados ao FTT e à construção da comunidade e utilidade globais do FTT.

Sobre FTT DAO

FTT DAO é uma DAO (organização autónoma descentralizada) independente, liderada pela comunidade, criado por amigos, seguidores e fãs do FTX Token (FTT). Eles são totalmente independentes da FTX, que estão cientes e não têm objeções. FTT DAO acredita no futuro de criptomoedas e ativos digitais, educação para preencher a lacuna atual e retribuir ao mundo. A comunidade FTT DAO é chamada de "BFFs", também conhecida como Bankman-Fried Fans/Followers/Friends e compartilha os mesmos valores da SBF (Sam Bankman-Fried), apoiando sua missão de retribuir à sociedade para causar um impacto positivo no mundo.

