FUN WINE COMPANY DE MIAMI E CHRISTINA AGUILERA ANUNCIAM PLANOS DE EXPANSÃO APÓS POUCOS MESES DO LANÇAMENTO DO BUBBLY

Empresa anuncia oferta de capital de USD 10 milhões e portal de metaverso inédito

MIAMI, 10 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Fun Wine Company anunciou hoje que está iniciando uma oferta de ações ordinárias para financiar a expansão global de seus exclusivos coquetéis de vinho espumante aromatizados, com 5,5% ABV, deliciosamente refrescantes. No ano passado, a empresa arrecadou com investidores de capital privado USD 10 milhões em colocações privadas de capital e títulos conversíveis. Agora, a empresa está arrecadando mais USD 10 milhões com 2.500.000 ações ordinárias a um valor de USD 4,00 por ação, em ofertas paralelas: uma nos EUA, exclusivamente para investidores credenciados, e outra exclusivamente para o exterior, para investidores que não sejam dos EUA. Para investir, acesse https://www.manhattanstreetcapital.com/fun-wine.

Com respeito ao marketing, a recém-nomeada diretora de culturaconfirmou que a empresa está trabalhando com uma plataforma de tecnologia inovadora para criar um metaverso Fun Wine com componentes on-line e presenciais. O mundo virtual altamente interativo oferecerá aos apreciadores de Fun Wine uma experiência 3D que aumentará a presença da marca de forma divertida e envolvente. A empresa espera apresentar o metaverso Fun Wine no outono deste ano. "Este é um dos conceitos de marketing mais interessantes que já vi em minha carreira", disse, fundador e CEO da Fun Wine. "As possibilidades são infinitas! Esperamos trabalhar com os melhores líderes da categoria para criar uma experiência incrível para nossos seguidores."também está trabalhando junto com o fundador e CEO da empresa,, para ajudar a Fun Wine com atividades de marketing nos Estados Unidos, no Caribe, na América Latina, na Europa e na Ásia.

Sobre a Fun Wine

Criado em Miami, Fun Wine® é um coquetel de vinho aromatizado sem glúten, que contém apenas 5,5% de álcool e 59 calorias por dose de 150 ml. Os sabores totalmente naturais e deliciosos são adoçados com suco de fruta-dos-monges, com zero calorias, utilizado pela primeira vez na história em um vinho. Nossa Hard Bubbly Collection® inclui Strawberry Rose Moscato, Peach Passion Moscato, Coconut Pineapple Chardonnay e Sangria. Os diferenciados coquetéis de vinho com sabor de café, Expresso Cabernet™ e Cappuccino Chardonnay™, compõem a Café Graffiti Collection®. O Fun Wine é vendido em copos de 750 ml e em garrafas de alumínio exclusivas de 330 ml em locais selecionados do mundo todo ou on-line no site http://shop.funwine.com. Mantenha-se atualizado com as últimas notícias e conteúdo social seguindo a conversa na Funwine.com ou @funwineofficial

