Andorra-a-Velha, 22 de março de 2021. No âmbito da realização da XXVII Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo, a organização do evento, em conjunto com a Universidade de Andorra (UdA), promove um hackathon para incentivar a cooperação entre a comunidade universitária ibero-americana.

Trata-se de um evento no qual estudantes de diferentes universidades terão que resolver um desafio académico de maneira colaborativa durante um prazo de 24 horas. A melhor solução apresentada será premiada com um tablete-computador conversível para cada um dos integrantes do grupo vencedor.

O termo hackathon, que nasce da união dos termos hacker e marathon (maratona), tem origem nos encontros nos quais vários programadores desenvolvem de maneira colaborativa um software em um curto período de tempo. Partindo desta base, o Hackathon Universitário da Cúpula Ibero-Americana Andorra 2020 não terá como foco o desenvolvimento de uma tecnologia, mas vai buscar uma solução global a um desafio acadêmico, mantendo todas as características próprias deste tipo de evento: trabalho coletivo, duração limitada e caráter multidisciplinar.

A temática, que não será revelada até o início da atividade, vai girar em torno dos conceitos que Andorra introduziu durante seu mandato na presidência da Cúpula Ibero-Americana, que são a inovação e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O desafio vai estar relacionado a um âmbito de estudos que possa ser trabalhado de maneira multidisciplinar e com apelo de forma transversal a todos os estudantes da região ibero-americana. As soluções ao desafio podem ser apresentadas tanto em espanhol como em português, as línguas oficiais da Cúpula Ibero-Americana.

O hackathon vai acontecer nos dias 15 e 16 de abril de 2021 em formato virtual através de uma plataforma habilitada no site da Cúpula. Poderão participar estudantes de formação regulamentada (de primeiro, segundo ou terceiro ciclo universitários) e docentes de qualquer universidade dos 22 países integrantes da Conferência Ibero-Americana, em grupos de quatro pessoas. Os grupos, que não podem ser formados exclusivamente por docentes, podem escolher as 24 horas que melhor se adaptarem às suas necessidades dentro dos dias em que a atividade vai estar em funcionamento, tendo em conta as diferenças horárias entre países. Durante este tempo, devem contar com uma webcam habilitada e ficar à disposição das pessoas que supervisionarão o desenvolvimento do trabalho. As pessoas interessadas em participar podem se inscrever de maneira gratuita a partir de hoje e até o dia 12 de abril por este link.

A comunicação dos vencedores será feita no dia 23 de abril, uma vez celebrada a Cúpula de Chefes de Estado e de Governo. O júri será composto pelo reitor da Universidade de Andorra e os das outras universidades participantes, o diretor-gerente da Fundação Cúpula Ibero-americana, a coordenadora do projeto da UDA e um membro do Conselho Interuniversitário Ibero-Americano.

