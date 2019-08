GAC Motor acrescenta mais três distribuidores às redes latino-americana e do sudeste asiático

GUANGZHOU, China

, 8 de agosto de 2019 /PRNewswire/ --A GAC Motor anunciou a assinatura de contratos de cooperação com o Group Auto Commercial Panama, VK Group Laos e TH Group Cambodia, levando seus produtos para três novos países.

Novos modelos sedan, SUV e MPV serão apresentados nos três países, levando mais produtos localizados para os mercados. Ao mesmo tempo, a GAC Motor vai fornecer treinamento sistemático sobre construção de canal e serviços de marketing e de pós-venda, para garantir o lançamento e vendas de seus produtos nos mercados locais.

As três novas empresas distribuidoras vão focar na construção de alas de exposição, preparação de novos lançamentos, implantação de administração e operações locais que trabalharão estreitamente com a GAC Motor para aumentar a influência da marca.

Pedro Juan Vallarino, presidente do Group Auto Commercial Panama, comentou sobre o negócio: "Fiquei impressionado com as últimas conquistas da GAC Motor quanto a novas energias e inteligência, capacidades de automação e personalização de suas fábricas e potenciais globais de pesquisa e desenvolvimento". Viengkham Tongnaly, presidente do VK Group Laos, observou que "Os produtos da GAC Motor eram adequados para as estradas e ruas do Laos", enquanto Norm Hav, presidente do TH Group Cambodia, sentiu-se "positivo sobre a cooperação devido à posição de liderança e devoção à qualidade de produto, inovação em tecnologia e design da GAC Motor".

China

Seguindo a estratégia de cobertura gradual de mercados emergentes, ao mesmo tempo em que lança vendas em mercados maduros de países desenvolvidos, a GAC Motor faz as regiões da América Latina e do sudeste da Ásia tornarem-se mais uma força motriz no processo de globalização da GAC Motor, graças às estreitas relações comerciais das duas regiões com a

A GAC Motor continua a considerar a qualidade uma importante força motriz de sua expansão global. Por seis anos consecutivos, a empresa ficou em primeiro lugar – entre todas as marcas chinesas – no Estudo de Qualidade Inicial da China (IQS, em inglês) da J.D. Power Asia Pacific. No segmento de mercado de SUV de grande porte, seu SUV GS8 ganhou o primeiro lugar em qualidade, demonstrando a competitividade da GAC Motor na produção de carros de alto padrão.

Equador

Kuwait

Bahrain

Hong Kong

A GAC Motor opera agora em 18 países e áreas, inclusive no mercado, este ano recentemente. Informando um aumento ao ano das vendas internacionais de 69% em 2018, A GAC Motor também ficou em primeiro lugar como a marca chinesa de automóveis que mais vende noe Nigéria. Em maio, a GAC Motor International Limited, uma subsidiária de inteira propriedade da GAC Motor, foi inaugurada em. Junto com a subsidiária russa da empresa, inaugurada em abril, ela apoiará a estratégia de presença global de marca da GAC Motor.

