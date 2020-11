GAC MOTOR apresenta três modelos emblemáticos ao Chile, acelerando sua expansão no mercado sul-americano

SANTIAGO, Chile

Chile

, 11 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A GAC MOTOR entrará no mercado chileno com seus modelos emblemáticos - GS3, GS4 e GA4 - em 19 de novembro. Que tipo de fervor em massa esses três modelos de sucesso provocarão no? Apoiada por um sistema de P& de nível mundial e capacidade de produção inteligente, a GAC MOTOR possui uma excelente reputação global graças a sua qualidade e serviços excepcionais, os quais contribuíram para que ela ganhasse a confiança de consumidores de diferentes regiões. Muitos usuários sul-americanos estão aguardando uma experiência de mobilidade totalmente nova, que a GAC MOTOR trará para o mercado.

A GAC MOTOR é uma marca de propriedade exclusiva do grupo Fortune Global 500 Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. e vem expandindo rapidamente desde que entrou no mercado em 2008 como uma das marcas de crescimento mais rápido do mundo. Visando incorporar os recursos científicos e tecnológicos mais avançados do mundo, a GAC também abriu centros de P& no Vale do Silício e em Detroit e continuará a realizar suas ações de P& científicas e tecnológicas orientadas aos mercados e consumidores e a eliminar, continuamente, obstáculos técnicos.

Tirando proveito de sua boa reputação de alta qualidade, a GAC MOTOR tem crescido rapidamente no mercado global nos últimos anos e já chegou a 26 países e regiões. Em 2013, a empresa desembarcou em países sul-americanos, incluindo Paraguai, Bolívia, Equador, Chile e Panamá, e desde então tem sido altamente reconhecida pela mídia e pelos consumidores locais.

Cooperando com a SKBerge, a GAC MOTOR apresenta os modelos GS3, GS4 e GA4 ao mercado chileno como parte de sua estratégia global de mercado da América do Sul, que acelerará sua expansão nesse mercado. A GAC MOTOR montou um sistema consolidado de vendas e serviços no Chile em 2010, oferecendo produtos com tecnologia de ponta e de alta qualidade e serviços com qualidade "o cliente em primeiro lugar", criando de forma abrangente uma experiência de mobilidade agradável para os usuários.

O utilitário moderno e potente GS3, o utilitário líder mundial GS4 e o sedã de luxo GA4 serão apresentados ao mercado chileno. Os três são, todos, criações clássicas de ponta da GAC MOTOR, que podem satisfazer as exigências variadas de mobilidade de diferentes grupos de clientes e são escolhas confiáveis para os consumidores chilenos, e espera-se que lancem uma nova tendência no país.

Quais são as características únicas dos três novos modelos da GAC MOTOR e como impressionarão o mercado chileno? Que surpresas agradáveis a GAC MOTOR apresentará aos consumidores locais? Tudo será revelado no dia 19 de novembro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1332772/IMG_6384.jpg

FONTE GAC MOTOR