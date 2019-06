GAC Motor expande presença em mercados regionais em seu estável crescimento no exterior

GUANGZHOU, China

Equador

, 24 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A GAC Motor está ativa no mercado global ultimamente, lançando diversos novos modelos no Oriente Médio, abrindo quatro lojas revendedoras noe se preparando para o lançamento, no fim deste ano, do GS8 no mercado russo.

Yu Jun

"A GAC Motor está empenhada em concretizar uma presença global da marca, e redobrou esforços para expandir parcerias internacionais em todo o mundo", diz, presidente da GAC Motor.

Nos últimos anos, desde o lançamento de sua estratégia de internacionalização, a GAC Motor testemunha um estável desenvolvimento e agora está presente em 16 países com produtos que incluem sedan, SUV e MPV, e é reconhecida como uma marca automobilística líder em diversos mercados. Em 2018, a GAC Motor informou um aumento anual das vendas internacionais de 69%.

Desde o início de 2019 a GAC Motor vem continuamente melhorando suas operações internacionais, aumentando a competitividade global da marca. A subsidiária russa da GAC Motor, GAC Motor RUS, que é a primeira tentativa da empresa de operar uma subsidiária no exterior de modo independente, entrou em operação no início de abril e iniciou preparações para lançamentos de produtos e abertura de novas lojas.

Em abril deste ano, para discutir o desenvolvimento global dos negócios com distribuidores de todo o mundo, a GAC Motor promoveu sua Conferência Internacional de Distribuidores. Durante o evento, Yu observou: "Continuaremos a investir no apoio a nossos distribuidores e parceiros, para estabelecer um modelo vitorioso de colaboração".

Hong Kong

Em maio, a GAC Motor International Limited, uma subsidiária de inteira propriedade da GAC Motor, foi inaugurada eme vai atuar como a plataforma da GAC Motor para capital, talentos e investimentos, otimizar o processo de pagamentos e recebimentos e trabalhar com instituições financeiras para fornecer serviço de propriedade de inventário para revendedores internacionais. Junto com a subsidiária russa da empresa e outras subsidiárias estrangeiras, ela vai apoiar a estratégia de presença mundial de marca da GAC Motor.

Além disso, a GAC Motor também está fazendo esforços para, de maneiras diversificadas, chegar a mais clientes globais. Em maio, a empresa se tornou a parceira oficial de veículos do concurso Miss Universo Mianmar 2019; aproximadamente uma semana atrás, na Kalayaan Cup, uma prova de resistência de 12 horas para pilotos radicais das Filipinas, a equipe de corrida da GAC Motor levou ouro para casa em diversas categorias, como a estreante no evento.

Para responder ao retorno positivo do mercado, a GAC Motor planeja acelerar sua expansão no exterior – enquanto continua a introduzir novos modelos para diferentes mercados do mundo – participar de eventos importantes do setor e lançar campanhas de marketing no exterior.

FONTE GAC Motor