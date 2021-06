GAC MOTOR patrocina 40ª Copa Chile da ANFP

GUANGZHOU, China

Chile

Santiago

, 17 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A GAC MOTOR está extremamente empolgada em anunciar que é a patrocinadora de ouro da 40Copa Chile da ANFP, um dos torneios mais representativos e importantes em nível nacional da temporada 2021! Em 6 de junho, a GAC MOTOR assinou o contrato de patrocínio com a Associação Nacional de Futebol Profissional do(ANFP) em

Chile

Pablo Milad

Pablo Milad

China

"Estamos muito felizes que a GAC MOTOR seja um dos principais patrocinadores da Copa dode 2021", disse, presidente da ANFP. Durante o evento, o Sr.foi convidado a fazer o test drive do GS3 GAC, um dos principais modelos da GAC, reconhecido pelo relatório do Estudo Inicial de Qualidade darealizado pela J.D Power.

A Copa Chile tem uma história que remonta a 1958, e todo ano é destaque no calendário do futebol. De junho a setembro, a GAC MOTOR será uma parceira de patrocínio com grande visibilidade na copa desse ano. A copa atrai milhões de torcedores todos os anos. O futebol é parte integrante da vida no Chile, e o evento atrai homens e mulheres de todas as idades. A GAC MOTOR espera que os olhos da nação fiquem colados à tela assistindo a 31 times que lutarão pelo título de campeão da Copa Chile.

Tendo ingressado no mercado chileno recentemente de certo modo, essa é uma oportunidade de ouro para a GAC MOTOR ampliar o alcance da filial no país. Ao estar associada à paixão pela Copa Chile e pelo futebol, a GAC MOTOR transmitirá o espírito do "GO AND CHANGE" (vá e mude) para o público chileno, aumentando a confiança do consumidor, estabelecendo uma relação mais estreita com os consumidores e construindo uma imagem de marca de ponta.

GAC MOTOR: o carro oficial da Copa Chile

Talvez o mais emocionante seja o acordo de patrocínio firmado para a final da Copa Chile. O troféu será transportado para o jogo em um veículo da GAC MOTOR, com transmissão ao vivo pelo canal TNT do Chile. A final será o jogo mais assistido do campeonato, garantindo grande exposição à marca GAC MOTOR e integrando a marca à cultura e à sociedade chilenas.

Como especialista na fabricação de veículos, a GAC MOTOR reconhece espíritos semelhantes em jogadores da elite do futebol, que também canalizam sua paixão para criar grandeza. Essa parceria representa um avanço empolgante para a empresa e uma aliança adequada.

