GAC MOTOR patrocina Copa Chile e constrói imagem da marca no Chile

GUANGZHOU, China

Guangzhou

China

, 31 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A fabricante de carros chinesa da nova era GAC MOTOR vem implementando, nos últimos anos, um plano de expansão internacional passo a passo, ramificando-se de sua base em, no sul da, para mercados na África, Oriente Médio e América Latina.

Chile

é um mercado de sucesso para a empresa. Após reentrar no mercado no ano passado, a GAC MOTOR já conta comshowrooms em todo o país.

Um dos modelos que saem voando das prateleiras é o GS3, um carro versátil e espaçoso muito popular no mercado chileno.

De acordo com uma entrevista da GAC MOTOR com um comprador, Mauricio, que "adora" seu GS3, os principais diferenciais de venda do carro são seus níveis superiores de conforto em longas distâncias e sua acessibilidade para passageiros como necessidades especiais (a namorada de Mauricio muitas vezes usa uma cadeira de rodas e precisa de mais espaço e conforto ao viajar).

GS4 1.5T GE: carro oficial da Copa Chile

O campeonato de futebol nacional Copa Chile, que está em andamento, também ganhou um novo patrocinador este ano. A GAC MOTOR assinou um acordo em junho para fornecer o "carro oficial" do campeonato, que transportará o troféu do torneio para a final.

O logotipo da GAC MOTOR também está altamente visível nos estádios do campeonato, atuando para estabelecer uma imagem de marca forte e confiável entre os amantes de futebol do Chile.

O GS3, assim como outros carros como os maiores e mais esportivos SUVs GS4 e GS8, ainda pecam por ser menos conhecidos, mas estão claramente crescendo em popularidade entre os clientes após a exposição da marca na Copa Chile.

A GAC MOTOR também tem investido no marketing de influenciadores. Muitos clientes chilenos mais jovens possivelmente se lembram de ter visto um reluzente GS4 vermelho em um videoclipe recente visualizado com frequência do popstar Augusto Schuster.

Uma presença firme no mercado

Investir em patrocínio de torneios é um marco no mercado, e a GAC MOTOR não parece querer desacelerar.

Está claro que, nos próximos anos, cada vez mais carros chineses da nova era serão vistos nas estradas do mundo todo. A GAC MOTOR e sua matriz, o GAC Group, investiram pesado em novas tecnologias avançadas de energia e eletrificação. Atualmente, estão testando seus novos produtos brilhantes no exterior. E como o Chile já demonstrou, estão obtendo um sucesso significativo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1605339/image_1.jpg

FONTE GAC MOTOR