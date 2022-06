GAC MOTOR patrocina Copa Chile e faz parceria estratégica com lendário clube de futebol Colo-Colo, consolidando presença da marca no mercado chileno

GUANGZHOU, China

21 de junho de 2022

Chile

/PRNewswire/ -- A GAC MOTOR, caracterizada por sua habilidade técnica, qualidade e excelente design, ampliou seu alcance global nos últimos anos. Por meio de seus esforços contínuos para construir sua imagem de marca no, um importante mercado na América Latina, no início de março, a GAC MOTOR anunciou o patrocínio da Copa Chile nacional pelo segundo ano consecutivo, seguido de um anúncio feito no mês passado de uma nova parceria estratégica com o lendário clube de futebol chileno Colo-Colo, atual campeão da Copa Chile Easy 2022.

Chile

Chile

Como

A Copa Chile Easy 2022 é a 42ª edição da copa entre os clubes de futebol doe é um dos eventos esportivos nacionais mais esperados e representativos dotodos os anos.patrocinadora desse evento de alto nível, a GAC MOTOR terá seu logotipo nos estádios do torneio e também será responsável por transportar a copa que carregará a placa com o nome do próximo time vencedor, infundindo ainda mais a imagem da marca forte e confiável da GAC MOTOR nos corações de um país que adora o futebol.

Conquistas importantes em 2022

A parceria de patrocínio com a Copa Chile e com o lendário clube de futebol Colo-Colo são resultados importantes do desenvolvimento internacional da GAC MOTOR em 2022. Aproveitando esse impulso, a GAC MOTOR também lançou recentemente seu novo modelo SUV ALL NEW GS4 no Chile, que marcou outro passo importante em sua estratégia de expansão na América Latina.

O ALL NEW GS4 é a versão mais recente do sucesso de desempenho da GAC MOTOR, com acabamento de alta qualidade e design atualizado que oferecem um alto nível de sofisticação. O modelo foi excepcionalmente bem recebido pelos influenciadores automotivos e pelo público chileno, o que demonstra o compromisso da GAC MOTOR com a qualidade e a habilidade técnica.

Consolidando a presença no mercado

Desde sua reentrada no mercado chileno em novembro de 2020, a GAC MOTOR não demonstrou sinais de desaceleração. As vendas no Chile registraram um aumento de 93% em relação ao ano anterior nos primeiros cinco meses de 2022. Com uma sólida linha de produtos e uma parceria estratégica que ajudará a conectar a marca ao público local, a GAC MOTOR está consolidando ainda mais sua presença no mercado chileno. Com seu compromisso com o espírito de habilidade técnica, a GAC MOTOR só continuará a se estabelecer como uma força a ser reconhecida no competitivo mercado automotivo chileno nos próximos anos.

