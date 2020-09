GAC MOTOR preparou uma surpresa de aniversário especial para uma jovem do Kuwait

Kuwait

CIDADE DO KUWAI,, 2 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- Para Shouq, uma jovem especial do, seu 22aniversário foi algo para não ser esquecido. Mutawa Alkazi, distribuidor da GAC MOTOR, proporcionou uma surpresa para a jovem que a deixou em lágrimas.

Shouq, aluna do terceiro ano na Universidade do, é uma jovem confiante prestes a entrar no mundo do trabalho. Sua mãe, Sondos, queria presentear sua filha com algo memorável, para fazê-la lembrar-se de suas capacidades e encorajá-la ao tomar o próximo passo rumo à fase adulta. Elas visitaram o showroom de Mutawa Alkazi, onde juntas viram vários modelos de carro da GAC MOTOR e foram atraídas ao GS3 SUV. Quando Shouq pôs os olhos no carro, Sondos sinalizou que ela queria fazer uma compra secreta. A equipe da GAC MOTOR começou a trabalhar discretamente para preparar o veículo proporcionando um procedimento de compra rápido e direto fazendo, ao mesmo tempo, o melhor para tornar esse aniversário algo especial que Shouq jamais se esquecerá.

"Foi uma surpresa impressionante. Sou incrivelmente grata a minha mãe e a GAC MOTOR e à equipe da Mutawa Alkazi por tudo o que fizeram por mim", declarou Shouq. "A primeira vez que vi o GS3 no salão de exposições, fui profundamente atraída pela sua aparência e interior. O design da decoração é extraordinário." Após experimentar esse caro, Shouq acredita que o GS3 excedem completamente suas expectativas: "A direção é bastante suave, o controle é flexível, e também possui sistemas internos de navegação e entretenimento, e um bom ar condicionado". Shouq, uma atleta equestre apaixonada desde pequena, descobriu a liberdade de cavalgar com o GS3.

O design excelente do GS3, construção de qualidade superior e contínuas melhorias de recursos foram as principais razões pelas quais Sondos escolheu o carro. "Os carros da GAC MOTOR são conhecidos por terem uma boa reputação em áreas como estabilidade e qualidade, e a marca é famosa no mercado do", afirma Sondos. Desde que entrou no mercado dohá sete anos, a GAC MOTOR ganhou ampla popularidade e visibilidade por meio de seus produtos de qualidade e boa reputação. Isso lhe permitiu classificar-se entre as principais marcas chinesa do mercado do varejo automotivo local.

A GAC MOTOR se expandiu rapidamente nos últimos anos e agora já está presente em 26 países e regiões em todo o mundo. Apesar da sombra da pandemia global e situação econômica desafiadora, a GAC MOTOR tem enfrentado a tendência de declínio no 1T de 2020, atingindo um crescimento de 114% em relação ao ano anterior.

Recentemente, a GAC MOTOR lançou com sucesso o GN8, GS5, GN6 e outros modelos em mercados do exterior, deleitando motoristas e consumidores locais. À medida que a empresa continua a se expandir internacionalmente, a GAC MOTOR espera desempenhar uma parte integra na vida de mais consumidores, trazendo-lhes produtos de qualidade por meio de uma reputação de marca confiável, a fim de criar uma vida de mobilidade feliz para seus usuários em todo o mundo.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1248043/GAC_MOTOR.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1248044/Shouq_and_her_friend_taking_GS3_for_a_spin.jpg

FONTE GAC MOTOR