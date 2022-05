GAC MOTOR se une ao lendário clube chileno de futebol Colo-Colo em parceria estratégica

GUANGZHOU, China

17 de maio de 2022

Chile

/PRNewswire/ -- Em 11 de maio, a GAC MOTOR firmou uma parceira estratégica com o Colo-Colo, um dos maiores e mais bem-sucedidos clubes de futebol do. A parceria com o Colo-Colo é fundamental para ampliar a influência da marca GAC MOTOR entre os compradores de veículos e torcedores de futebol chilenos.

A cerimônia de assinatura, realizada em San Diego, contou com a participação de altos executivos do Colo-Colo e da GAC MOTOR. Três dos principais jogadores do clube – Juan Martín Lucero, Leonardo Gil e Matias Ezequiel Zaldivar – também aproveitaram a oportunidade para fazer um test drive no recém-lançado ALL NEW GS4 no evento.

"Damos as boas-vindas à GAC MOTOR ao maior clube de futebol do Chile. Juntos, vivenciaremos uma jornada incrível", disse Daniel Moron, diretor esportivo do Colo-Colo.

Apelidado de "Eterno Campeón", o Colo-Colo é um dos clubes de futebol de maior sucesso do Chile e recordista de títulos nos campeonatos da "Primeira División". Com uma enorme base de fãs e uma reputação que é sinônimo de paixão e excelência, o clube se enquadra perfeitamente à imagem da GAC MOTOR.

Associar-se a uma marca emblemática, que compartilha a mesma filosofia e tem tanto sucesso e popularidade quanto o Colo-Colo, é uma oportunidade muito interessante para uma nova força de mercado como a GAC MOTOR consolidar ainda mais uma imagem de confiabilidade e qualidade entre o público chileno.

Estabelecendo laços mais próximos

Anteriormente, a GAC MOTOR atuou como parceira estratégica da Copa Chile, o evento de futebol mais importante do país. Com esse patrocínio, o icônico GS4 levou o troféu da Copa Chile para a final, o que ofereceu uma enorme visibilidade para a marca de automóveis no ano passado. Este ano, a marca continuará a patrocinar a competição nesta temporada.

Buscando inovação em um mercado importante

A GAC MOTOR construiu uma reputação como especialista na fabricação de veículos após pouco mais de um ano de operações comerciais no Chile. O país, agora o segundo maior mercado externo, é um fator altamente importante no plano de vendas globais da GAC MOTOR.

No próximo ano, marca fará várias manobras comerciais, além dos patrocínios esportivos, para ampliar sua influência. Novos modelos, como o potente All New GS8 e o elegante GS3 Power, devem ser introduzidos no Chile para fortalecer a linha de produtos da marca.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1818322/GAC_MOTOR_X_COLOCOLO.mp4

FONTE GAC MOTOR