Gain Theory da WPP Nomeada Líder em Soluções de Medição e Otimização de Marketing

NOVA YORK, Feb. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Gain Theory , consultoria global de previsões que acelera o crescimento de marcas ambiciosas, foi nomeada umpela The Forrester Wave™: Marketing Measurement and Optimization Solutions, Q1 2022.

A Wave MMO da Forrester avalia e compara os provedores de medição e otimização de marketing mais significativos em termos de oferta, estratégia e presença nos mercado atuais. A Forrester categoriza os provedores como Líder, Forte Desempenho, Concorrente ou Desafiador.

O relatório da Forrester afirma que: “Grandes empresas globais com orçamentos de marketing complexos em busca de serviços de alto contato devem colocar a Gain Theory na sua lista principal” e observa que a “oferta de serviços da Gain Theory realmente se destaca entre todos os concorrentes”.

A Gain Theory recebeu as maiores pontuações possíveis em 13 critérios, sendo definida como superior em relação a outros fornecedores na avaliação. As pontuações mais altas da Gain Theory incluem os critérios de caso de uso de ‘Gerenciamento de Portfólio de Marcas’, ‘Estratégia e Planejamento de Marketing de Omnicanal’ e ‘Empresas Conduzidas por Insights’. A Gain Theory também recebeu pontuação nos critérios de ‘Metodologia de Medição Unificada‘, ’Consultoria de Estratégia de Marketing’, ’Consultoria de Estratégia de Negócios’ e ‘Consultoria de Gestão de câmbio ’.

Devemos destacar a maior nota possível que a Gain Theory recebeu na categoria ‘Metodologia de Medição Unificada’. O relatório afirma que "a abordagem de longo prazo da Gain Theory é dar continuidade às suas recomendações de planejamento e otimização, incorporando mais comportamentos do cliente e sinais de dados".

No que diz respeito à capacidade da Gain Theory de oferecer consultoria quanto às alavancas de crescimento de negócios em toda a empresa, o critério ‘Consultoria de Estratégia de Negócios’ recebeu alta pontuação na avaliação da competência dos fornecedores aplicarem a capacidade de medição e otimização em áreas como análise de evasão de clientes, análise de preços, análise de geração de demanda e outros insights funcionais.

“Neste momento de mudanças e incertezas sem precedentes, as empresas precisam de uma abordagem mais holística e voltada para o futuro para poderem acelerar o crescimento. Viabilizamos que nossos clientes façam isso com a ativação de estratégias de negócios inteligentes que reúnem retrospectiva, insight e previsão. Estamos muito satisfeitos com a nossa posição de Líder no relatório Wave da Forrester”, disse a CEO Global da Gain Theory, Manjiry Tamhane. “Isso confirma o valor único que oferecemos para nossos clientes em todo o mundo, que confiam em nós para focar no que mais importa, simplificar rapidamente o que é complexo e, como resultado, fazer uma diferença significativa para o desempenho dos seus negócios.”

Sobre a Gain Theory

A Gain Theory é uma consultoria global de Forecast, focada em acelerar o crescimento de marcas ambiciosas.

Nossos especialistas em dados, analítica avançada, tecnologia e consultoria combinam a retrospectiva, insight e previsão para aprimorar as decisões de investimento e ativar rapidamente o crescimento.

Disponível em 62 mercados, nossas soluções e experiência vertical altamente especializadas e premiadas dão suporte aos clientes por meio de quatro pilares de medição e otimização: Bases para o Crescimento, Excelência em Dados, Aceleradores de Crescimento, e Ativação para o Crescimento.

Para se concentrar no que é mais importante para os clientes, o Índice de Eficácia de Marketing proprietário da Gain Theory avalia e compara a maturidade da eficácia de marketing – estabelecendo lacunas críticas que impedem o crescimento acelerado. Com base em dados, o Índice de Eficácia de Marketing compara o setor e a indústria para ajudar a informar as prioridades do roteiro transformacional.

A Gain Theory é uma agência da WPP (NYSE: WPP).????

Para saber mais sobre nós, accese o site www.gaintheory.com e siga nossas redes sociais em LinkedIn ou Twitter . Para perguntas da imprensa, contate:

