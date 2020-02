DUBLIN

, 24 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- #GOATCAMP -- A Gatorade® tem orgulho de energizar atletas de elite e sabe o que é necessário para se tornar um GOAT – o melhor de todos os tempos. Hoje, a bebida esportiva número um do mundo* está lançando sua campanha internacional mais marcante e inspiradora até o momento, com a ajuda de quatro dos atletas mais emblemáticos do mundo. A campanha de 2020 da Gatorade destaca o compromisso contínuo da marca de apoiar e energizar a próxima geração de atletas – ou os futuros GOATs.

Leo Messi

Serena Willians

Michael Jordan

A campanha de 2020 começa com a estreia de um novo comercial cheio de ação, intituladocom, seis vezes vencedor da Bola de Ouro,, 23 vezes campeã de tênis do Grand Slam,, recordista mundial de corrida e, seis vezes campeão e membro do Hall da Fama da NBA. O novo anúncio reúne os quatro titãs do esporte pela primeira vez em um comercial internacional da Gatorade.

A ideia criativa gira em torno do "GOAT CAMP" da Gatorade: um destino de desempenho e campo de treinamento míticos onde atletas promissores têm a chance de aprender com os melhores entre os melhores. Os futuros GOATs, especialmente selecionados, são observados e recebem um ingresso dourado que lhes concede acesso ao campo.

Os participantes são recepcionados em um campus em forma de raio de Gatorade e logo na chegada vislumbram uma das enterradas lendárias de Michael Jordan e por um poderoso saque de Serena Williams que atravessa um muro de concreto, dando a eles uma amostra do que está por vir. Na "Estação Messi", o capitão do Barcelona desafia as leis da física, enfrentando um time de pernas biônicas, fintando e driblando para provar mais uma vez que é o indiscutível GOAT do futebol. Os participantes entram na "Estação da velocidade", onde o homem mais rápido do mundo, Usain Bolt, autografa a camisa de cada atleta em um piscar de olhos.

A campanha também será apoiada por imagens criativas da marca e conteúdo de vídeo digital com as estrelas. A campanha "GOAT CAMP" será veiculada nos principais mercados da Gatorade em todo o mundo.

"Trabalhar no novo comercial da Gatorade foi incrível. Adorei a ideia de um "GOAT CAMP" – um lugar onde os atletas podem trabalhar para realizar o sonho de serem os melhores. Gatorade faz parte da minha rotina diária de treinamento e espero que a campanha ajude a inspirar a geração mais jovem a treinar, se energizar e ter um desempenho melhor do que nunca", comentou Leo Messi.

No anúncio, ao lado de alguns dos maiores nomes do esporte, está a jogadora de futebol colombiana Gisela Robledo Gil. A estrela em ascensão participou do Torneio Mundial de Futebol 5v5 da Gatorade de 2019, um torneio anual com times de cinco jovens jogadores, entre 14 a 16 anos, de todo o mundo, no qual ela ajudou a levar o time colombiano à vitória na competição feminina. Em setembro de 2019, a Gatorade apresentou a história inspiradora de Gisela e de sua jornada para as finais mundiais do Torneio 5v5 em uma série documental original intitulada "Cantera 5v5" , que estreou durante o Tribeca TV Festival, em Nova York.

"A Gatorade se orgulha de energizar a próxima geração de atletas e de dar oportunidades para que maximizem seu potencial e se tornem os melhores do futuro. Seja no campo de futebol, na quadra ou na pista, alguns dos maiores atletas do mundo confiam na Gatorade para impulsionar seu desempenho – e queremos ajudar a elevar a próxima geração da mesma maneira.", afirmou Mark Kirkham, vice-presidente e gerente geral de Nutrição Esportiva e Sucos do Grupo de Bebidas Globais da PepsiCo.

Gatorade é líder em desempenho atlético e contém fluidos, carboidratos e eletrólitos para ajudar os atletas a terem o melhor desempenho possível. Para melhor atender às necessidades dos atletas, os produtos Gatorade contam com o apoio do Gatorade Sports Science Institute (GSSI). O GSSI cria produtos apoiados pela mais recente ciência esportiva e desenvolvidos em colaboração com os maiores atletas do mundo em todas as fases da atividade esportiva.

A Gatorade orgulha-se de patrocinar a Liga dos Campeões da UEFA.

Notas aos Editores

*Fonte: Euromonitor International Limited; Soft Drinks – edição de 2019: % de participação da marca, volume fora da negociação e termos de valor comercial, dados de 2018.

Contato de imprensa:

Beth Porter, Beth.Porter@pepsico.com

Sobre a Gatorade

A Gatorade Company, uma divisão da PepsiCo, oferece inovações em desempenho esportivo concebidas para atender às necessidades de atletas em todos os níveis de competição e em uma ampla variedade de esportes. Com um histórico de mais de 50 anos dedicados ao estudo dos melhores atletas do mundo e apoiada por anos de pesquisas na área de hidratação e nutrição esportiva realizadas no Gatorade Sports Science Institute, a Gatorade oferece produtos cientificamente formulados para atender às necessidades de nutrição esportiva dos atletas em todas as fases da atividade atlética. Para obter mais informações e uma lista completa dos produtos, acesse www.gatorade.com.

Sobre a PepsiCo

Os produtos da PepsiCo são apreciados mais de um bilhão de vezes por dia por consumidores em mais de 200 países e territórios em todo o mundo. A PepsiCo gerou mais de US$ 67 bilhões em receita líquida em 2019, impulsionada por um portfólio complementar de alimentos e bebidas que inclui a Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker e Tropicana. O portfólio de produtos da PepsiCo inclui uma ampla gama de alimentos e bebidas, incluindo 23 marcas que geram mais de US$ 1 bilhão cada em vendas anuais estimadas.

A PepsiCo é guiada pela visão de Ser a Líder Global em Alimentos e Bebidas Convenientes, Ganhando com Propósito. "Ganhar com Propósito" reflete nossa motivação de ganhar sustentavelmente no mercado e incorporar propósito em todos os aspectos do negócio. Para mais informações, visite www.pepsico.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1091751/PepsiCo_GOAT.jpg

