Getac amplia ainda mais seu ecossistema Android com lançamento do aplicativo OEMConfig para tablets robustos ZX10 e ZX70

Anúncio reforça o compromisso crescente da Getac com a plataforma Android

O OEMConfig da Getac estende a funcionalidade dos sistemas de EMM Android Enterprise Recommended (AER) nos dispositivos Getac Android em tempo real.

O aplicativo OEMConfig da Getac já está disponível na Managed Google Play Store

TAIPEI

, 26 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Getac anunciou hoje o lançamento de seu novo aplicativo OEMConfig , que permite aos clientes configurar e atualizar todos seus dispositivos Getac Android simultaneamente, incluindo o novo tablet ZX10 e o ZX70 *, dentro de seus sistemas existentes de gestão de mobilidade corporativa (EMM).

O OEMConfig foi desenvolvido para os clientes da Getac que já utilizam sistemas de EMM Android Enterprise Recommended (AER) para gerenciar um grande número de dispositivos Getac. O aplicativo funciona diretamente em conjunto com esses sistemas, estendendo seus recursos e oferecendo aos usuários as configurações exclusivas para implementarem uma série de ajustes em todos seus dispositivos Getac Android a partir de uma única localização central. Os ajustes que podem ser personalizados por meio do OEMConfig incluem tela do dispositivo, configurações de botões físicos, configuração de tela sensível ao toque e ajustes de sistema. Os dispositivos também podem ser atualizados rapidamente com novos patches de segurança que utilizam a funcionalidade Firmware over-the-air (FOTA).

Gerenciamento rápido e conveniente do novo tablet robusto ZX10 para Android

O OEMConfig é ideal para os clientes que utilizam o novo tablet robusto ZX10 para Android da Getac. O ZX10 é um dispositivo versátil de dez polegadas voltado para profissionais de campo que trabalham em diversos setores como segurança pública, serviços públicos, energia, transporte e logística, manufatura, automotivo e defesa.

Combinando design robusto com funcionalidade poderosa e um fator de forma compacto, o ZX10 oferece uma experiência de usuário estável e contínua, mesmo em ambientes desafiadores e condições climáticas adversas. Entre os principais recursos estão câmera frontal de 8 MP, câmera traseira de 16 MP, GPS dedicado, slots duplos de cartão LTE SIM e baterias duplas com sistema hot swap, permitindo que os usuários coletem/compartilhem dados, se comuniquem com colegas e realizem tarefas de forma eficiente no campo. As opções de armazenamento de até 6 GB LPDDR4 Ram e 128 GB permitem que o dispositivo esteja preparado para o futuro, e a certificação MIL-STD-810H/IP66, resistência a queda de 1,8 metros e uma faixa de temperatura de funcionamento de -29 °C ~ 63 °C (-20 °F ~ 145 °F) oferecem tranquilidade total.

Tanto o novo ZX10 quanto o ZX70 de sete polegadas vêm com a garantia de três anos da Getac, com cobertura de danos acidentais como padrão. Isso significa que, se ocorrerem danos acidentais, o dispositivo será totalmente reparado ou substituído em poucos dias, o que ajuda a evitar interrupções imprevistas para sua empresa*.

"À medida que os clientes exploram cada vez mais os benefícios das soluções robustas baseadas em Android, estamos ampliando todo nosso ecossistema Android para ajudá-los a atingir seus objetivos comerciais da forma mais eficaz possível", disse Rick Hwang, presidente da Getac Technology Corporation. "O lançamento de nosso novo tablet para Android ZX10 deu aos clientes mais opções ao escolherem os dispositivos que melhor atendam a suas necessidades. Agora, o OEMConfig dá um passo adiante, oferecendo uma forma rápida e conveniente de gerenciar todos os dispositivos Getac Android por meio dos sistemas de EMM existentes."

* Disponível a partir do ZX70 G2

* Para obter os termos e condições detalhados, consulte o certificado de garantia em https://support.getac.com/Portal/Page/810

Sobre a Getac

A Getac Technology Corporation é uma importante subsidiária da Getac Holdings Corporation (TWSE: 3005), parte do MiTAC-Synnex Business Group, que teve um faturamento anual de USD 41,3 bilhões em 2020. A Getac foi fundada em 1989 como uma joint venture com a GE Aerospace para fornecer dispositivos eletrônicos para o setor de defesa. Atualmente, os negócios da Getac incluem notebooks resistentes, tablets resistentes, software e soluções de vídeo móvel para defesa, polícia, bombeiros, serviços públicos, automotivo, fabricação, transporte e logística. Para mais informações, acesse: http://www.getac.com. Participe do blog Getac Industry ou siga a empresa no LinkedIn, YouTube, Facebook e Twitter.

Getac e o logotipo da Getac são marcas registradas da Getac Holdings Corporation ou de suas afiliadas. Outras marcas ou marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. ©2022 Getac Technology Corporation.

FONTE Getac