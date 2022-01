Getac amplia sua linha de tablets Android resistentes com lançamento do novo ZX10 de dez polegadas

Novo tablet Android 11 de dez polegadas oferece equilíbrio perfeito entre confiabilidade resistente integrada e design compacto e leve

Entre os principais recursos estão câmera frontal de 8MP, câmera traseira de 16MP, GPS dedicado, slots duplos de cartão LTE SIM, baterias duplas com sistema hot swap e opções de até 6GB LPDDR4 RAM e armazenamento de 128GB

O novo ZX10 está disponível com uma série de configurações específicas por setor como parte da Getac Select®

, 11 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Getac anunciou hoje o lançamento de seu tablet resistente ZX10 , um novo dispositivo versátil de dez polegadas desenvolvido com base no sistema operacional Android 11 (OS). O ZX10 se somará ao popular tablet resistente ZX70 de sete polegadas da Getac, oferecendo mais opções aos clientes dos setores de segurança pública, serviços públicos, energia, transporte e logística, fabricação, automotivo e defesa, ao escolherem os dispositivos Android resistentes mais adequados a suas necessidades operacionais.

A combinação de Android 11 OS, Qualcomm Snapdragon 660 Mobile Platform e Adreno™ 512 GPU do ZX10 oferece uma experiência de usuário perfeita, permitindo um fluxo de trabalho eficiente em uma ampla gama de cenários de campo. As baterias duplas com sistema hot swap garantem funcionamento ininterrupto, enquanto a tela LumiBond® legível sob luz solar (com 800nits de brilho) e com recurso de toque sob chuva e com uso de luvas ajuda a manter a produtividade em diversas condições climáticas. O ZX10 também tem opções de até 6GB LPDDR4 RAM e 128GB de armazenamento para ajudar os clientes a se prepararem para as futuras demandas do setor.

Excelentes comunicações em campo

Uma câmera frontal de 8MP e a melhor câmera traseira de 16MP da categoria oferecem captura de foto/vídeo com qualidade excepcional, enquanto microfones duplos integrados filtram o alto ruído de fundo para melhorar a qualidade do áudio. Além disso, o Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth (v5.0), GPS dedicado e um módulo 4G LTE opcional oferecem recursos de transferência rápida de dados e posicionamento em locais remotos. Os slots duplos de cartão LTE SIM permitem que os profissionais de campo alternem rapidamente entre duas operadoras de rede 4G. O suporte à rede privada CBRS aumenta ainda mais a flexibilidade operacional.

Confiabilidade resistente líder do setor

À semelhança de todos os dispositivos da Getac, o ZX10 foi desenvolvido para ser resistente desde a concepção, a fim de oferecer confiabilidade e tranquilidade excepcionais. A certificação MIL-STD-810H e IP66 significa que ele pode suportar facilmente quedas de até 1,80 m, choques, chuva, vibração, poeira e derramamento de líquidos. Além disso, uma faixa de temperatura de funcionamento de -29 °C a 63 °C (-20 °F~145 °F) oferece usabilidade durante o ano todo. Mesmo com todos esses recursos de resistência integrados, o ZX10 tem apenas 17,9 mm de espessura e pesa pouco mais de um quilo, oferecendo excelente portabilidade e mobilidade no campo.

Ideal para importantes aplicações setoriais

O ZX10 foi desenvolvido para atender às necessidades de profissionais de segurança pública, serviços públicos, energia, transporte e logística, fabricação, automotivo e de defesa que utilizam dispositivos com base no Android. Como parte da Getac Select®, ele está disponível em diversas configurações específicas por setor, que combinam diferentes recursos, acessórios e serviços de software para ajudar os clientes a resolver rapidamente os desafios cotidianos. A seguir, encontram-se alguns exemplos de casos de uso:

Captura de dados e acesso a ePCR para profissionais de serviços de emergência

Os profissionais de serviços de emergência precisam de acesso em tempo real a prontuários eletrônicos de pacientes (ePCRs) para oferecer o tratamento e os medicamentos adequados, muitas vezes sob alta pressão. As poderosas opções de conectividade do ZX10 permitem que eles acessem rapidamente essas informações, enquanto os leitores opcionais de código de barras/RFID e leitores de cartão inteligentes ajudam a verificar documentos de identidade e procedimentos operacionais e a garantir a confidencialidade do paciente.

Confiabilidade resistente e ininterrupta para engenheiros de serviços públicos de campo

Ao realizarem atividades ao ar livre, como mapeamento GIS, os engenheiros de serviços públicos precisam de dispositivos nos quais possam confiar em diversas condições climáticas. Além disso, a falta de acesso a instalações de carregamento durante o trabalho em locais remotos significa que a alta autonomia da bateria é vital. O projeto resistente do ZX10, GPS dedicado, tela versátil LumiBond® com recurso de toque sob chuva e com o uso de luvas e o projeto de bateria dupla com sistema hot swap oferece aos engenheiros de campo a tranquilidade que necessitam, independentemente do local em que precisem trabalhar.

Comunicações remotas e manutenção de ativos para profissionais de energia

Os profissionais de energia devem inspecionar e dar manutenção a ativos regularmente no campo, mas muitas vezes precisam do apoio remoto de especialistas para fazê-lo com eficácia. A conectividade móvel do ZX10, a melhor câmera frontal de 8MP e câmera traseira de 16MP da categoria e o GPS dedicado permitem que os profissionais interajam com colegas do mundo todo em tempo real, compartilhem/troquem informações rapidamente e cumpram tarefas na primeira vez em que forem solicitadas. Os slots duplos de cartão LTE SIM também permitem que alternem rapidamente entre duas redes de operadoras diferentes sem precisar trocar o cartão SIM e, assim, consigam se manter conectados convenientemente.

Otimizando a eficiência para funcionários de armazéns e operadores de empilhadeiras

Os funcionários de armazéns e operadores de empilhadeiras precisam coletar e mover mercadorias entre vários ambientes diferentes, desde o armazenamento interno de frio e áreas climatizadas até pátios externos expostos ao clima e aos elementos da natureza. O projeto compacto, mas resistente, do ZX10 e a ampla faixa de temperatura de funcionamento significam que ele pode fazer a transição perfeita entre esses ambientes sem risco dedanos ou interrupção. Além disso, o leitor de código de barras/RFID opcional e a série de botões programáveis tornam o processo de identificar/processar itens rápido e fácil, em questão de segundos.

"À medida que o Android continua a ganhar popularidade, um número crescente de empresas está buscando soluções Android resistentes que lhes permitam desfrutar da versatilidade que elas têm a oferecer, mesmo quando trabalham em ambientes severos e/ou desafiadores", disse Rick Hwang, presidente da Getac Technology Corporation. "O ZX10 faz exatamente isso, ampliando nossa linha de soluções baseadas em Android e ajudando os clientes a otimizar sua eficiência operacional, ao mesmo tempo que cumprem todas as metas importantes de custo total de propriedade."

Disponibilidade

O ZX10 estará disponível em março.

Sobre a Getac

A Getac Technology Corporation é uma importante subsidiária da Getac Holdings Corporation (TWSE: 3005), parte do MiTAC-Synnex Business Group, que teve um faturamento anual de USD 41,3 bilhões em 2020. A Getac foi fundada em 1989 como uma joint venture com a GE Aerospace para fornecer dispositivos eletrônicos para o setor de defesa. Atualmente, os negócios da Getac incluem notebooks resistentes, tablets resistentes, software e soluções de vídeo móvel para defesa, polícia, bombeiros, serviços públicos, automotivo, fabricação, transporte e logística. Para mais informações, acesse: http://www.getac.com. Participe do blog Getac Industry ou siga a empresa no LinkedIn, YouTube, Facebook e Twitter.

Getac e o logotipo da Getac são marcas registradas da Getac Holdings Corporation ou de suas afiliadas. Outras marcas ou marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. ©2022 Getac Technology Corporation.

