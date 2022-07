Givex anuncia parceria com a Benjamin para plano de expansão tecnológico e inovador no Brasil

Rede de padarias brasileira aproveitará a plataforma de tecnologia omnichannel da Givex, incluindo seu sistema de PDV com recursos de programa de fidelidade orientado por dados para ajudar em sua expansão contínua

SÃO PAULO, Brasil, July 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Givex, uma plataforma global de TI focada em fornecer aos seus clientes informações úteis e estratégicas sobre os clientes finais, anuncia hoje uma parceria inovadora com a Benjamin, rede de padarias tradicionais brasileiras em São Paulo. A Benjamin utilizará a tecnologia Givex para criar um relacionamento ainda mais próximo com os clientes em toda a experiência de varejo, do ponto de compra ao pós-venda, permitindo a inovação e expansão contínua da marca no mercado brasileiro, seguindo um conceito de Padaria Tecnológica no Brasil.



“A Benjamin se reinventou e vive um novo momento. Com a pandemia, revisitamos nossa estratégia e entendemos que era o momento de reposicionarmos nossa marca com um olhar ainda mais moderno e digital. Nosso cliente busca cada vez mais uma experiência de consumo que traga conveniência e facilidade para o seu dia a dia. Por isso, focamos nossos esforços em todas as pontas – produto, gente e tecnologia – para trazer a este consumidor o que há de melhor no segmento de padarias. Contar com o apoio da Givex, uma empresa reconhecida no mercado por suas soluções omnichannel foi fundamental para os avanços que buscamos”, explica Paulo Calil, CEO da Benjamin.

A Givex entrou no Brasil pela primeira vez em 2009 e trouxe seu sistema GivexPOS para o país dez anos depois, em 2019. A tecnologia omnichannel e baseada em nuvem fornece aos operadores de restaurantes tudo o que eles precisam em uma solução simplificada, que pode ser acessada em um tablet da Givex . A plataforma completa da Givex, que pode ser acessada no aplicativa Givex no celular, no sistema de exibição da cozinha (KDS), no estoque ou no PDV, oferece uma solução simples que promove interações mais fortes com os clientes, além de gerenciamento local e remoto máximo para os clientes da Givex.

“A tecnologia que a Givex trouxe para o Brasil é um divisor de águas e oferece soluções de gestão, inovação e relacionamento com o cliente que vão muito além do que o mercado está acostumado”, disse Maria Costa, diretora geral da Givex Brasil. “Estamos orgulhosos por termos sido escolhidos como parceiros de Benjamin para apoiar as operações existentes da marca e o crescimento contínuo. A parceria deles fala da aprovação e satisfação do nosso produto e sua capacidade de escala.”

Além do PDV, a Benjamin também utilizará os recursos do programa de fidelidade da Givex, permitindo que a marca analise tendências de seus clientes e dados de compra para aprender mais sobre padrões de consumo, incentivar vendas recorrentes e criar novos menus adaptados especificamente para atender às preferências dos seus clientes. Usando esses insights, a Benjamin também poderá aproveitar os dados para criar promoções personalizadas através de um portal em nuvem e em tempo real, que se concentra em gamificação, análise e muito mais.

“Nosso objetivo na Givex não é apenas vender um sistema, mas entregar um excelente produto de tecnologia para os clientes que atendemos, permitindo que eles ampliem seus negócios e recebam insights do consumidor incomparáveis. Este é apenas o começo de mais uma grande parceria”, disse Costa.

A Benjamin também lançou um novo aplicativo de pedidos online usando a solução de aplicativos web progressivos da Givex. Isso cria uma experiência de pedidos perfeita para os clientes que podem realizar pedidos através do aplicativo, seja para delivery ou retirada, podendo programar o horário da retirada ou até mesmo sentado em uma mesa da padaria scaneando um QR code, pedindo e pagando diretamente no aplicativo. Como o aplicativo e o PDV fazem parte da plataforma Givex, os pedidos são enviados automaticamente para as áreas de produção da Benjamin e lançados nos relatórios corretos, eliminando o trabalho manual e possíveis erros de dados. Além disso, como a Benjamin apresenta vários modelos de lojas inovadores, incluindo lojas pré-pagas de fast food e dark kitchens, a aplicação da tecnologia Givex permitirá que a marca personalize seus menus para atender às necessidades de cada tipo de loja e canal. Além disso, a integração da Givex com a plataforma de entrega iFood permite comunicação e entrega perfeitas.

Após o lançamento no mês de agosto, a Givex e a Benjamin implementaram seu sistema em todas as 20 padarias da rede em 1 mês, incluindo seis lojas recém-inauguradas - uma prova da facilidade e simplicidade de sua interface. Esta parceria é um marco importante, pois a Givex continua a expandir sua rede no Brasil e em outros 110 países.

Para mais informações visite: https://www.givex.com/ .

Sobre a Givex:

A Givex é uma empresa global de tecnologia projetada para simplificar a eficiência dos negócios por meio de uma plataforma omnichannel com alto nível de segurança e inovação. A empresa já processou mais de 20 bilhões de transações, possui operações com clientes em mais de 110 países e atua localmente no Brasil há mais de 12 anos com grandes redes brasileiras onde movimentou mais de 7 bilhões de reais somente no mercado brasileiro e só em 2020, já vendeu mais de R$ 400 milhões em sua rede de distribuição. Desde que foi fundada em 1999, a Givex fornece inteligência tecnológica em uma ampla variedade de indústrias, de restaurantes e varejo até o setor de hospitalidade e serviços, oferecendo um conjunto de produtos integrados e personalizáveis, incluindo Gift Card, Vale Troca, Fidelidade e Sistema de Ponto de Venda (PDV).

Sobre a Benjamin:

A Benjamin apresenta o conceito #TimePadaria, que reúne apaixonados pela rede, aqueles fãs que têm a Benjamin como seu local preferido para viver seus melhores e mais importantes momentos. Em seu cardápio, a Benjamin conta mais de 300 produtos, oferecendo diversos tipos de pães com fermentação natural, tradicionais e rústicos, doces e uma variedade de bebidas geladas e quentes. Considerada uma referência na cidade de São Paulo, a rede conta com 20 unidades, sendo 12 com espaços para consumo e 8 como dark kitchens, reservadas para atendimento de delivery. São milhares de pedidos diariamente, sejam presenciais no balcão de suas unidades ou digitais em todas as regiões de São Paulo. Nas lojas da Benjamin, o consumidor encontra experiências únicas de uma padaria de verdade com toda a conveniência necessária para facilitar o dia a dia, em um ambiente familiar, acolhedor e ao mesmo tempo moderno.

www.benjaminpadaria.com.br/

www.instagram.com/benjaminapadaria/

https://www.facebook.com/benjaminapadaria

Media Contact

Logan Findlay

Talk Shop Media

[email protected]

604-440-8999