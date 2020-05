Global Marketing &Sales, a nova agencia para as Américas do Turismo de Quito

, 19 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- A indústria do turismo passa por momentos desafiantes, enquento o mundo trata de buscar um balanço entre a cautela e a esperança com relação ao futuro. O destino de, capital do, não está alheio a esta realidade, por isso vem se mantendo em pausa, unido aos países que ao redor do mundo buscam como proteger a seus cidadãos do vírus COVID-19.

Unidos a mensagem mundial "Fique em casa", a campanha da cidade "Sua estória começa em Quito" mudou temporariamente para "Sua historia começa em casa". Esta iniciativa internacional enfatiza e reforça a importância da mensagem #FiqueEmCasa a cidadania global enquanto esperamos a reabertura das atividades no planeta.

Em preparação para a sua reabertura, prevista para meados deste ano, o Turismo de Quito contratou a Global Marketing &Sales Inc. como sua agência de relações públicas e representação nas Américas. O objetivo desta aliança é preparar o destino para reabrir suas portas ao turismo, divulgar suas atrações internacionalmente para o consumidor e a indústria do turismo, gerar novas alianças estratégicas e criar visibilidade e produto para quando for seguro viajar.

"É um momento muito desafiador para a humanidade", disse a gerente geral de turismo de Quito, Carla Cárdenas. "Em Quito, onde estamos no meio do mundo, testemunhamos o equilíbrio entre dois hemisférios, o antigo e o novo, entre tradição e progresso, e entendemos que precisamos encontrar um equilíbrio entre viver no presente e olhar para o futuro. O turismo é o motor de nossa economia e, embora não seja seguro viajar, devemos estar prontos para receber visitantes do mundo quando for seguro fazê-lo."

Por sua parte, Alex Pace, CEO e fundador da GMS Inc., garantiu que, "apesar de estarmos passando por um período extremamente difícil para a nossa indústria, aqueles que têm muitos anos em turismo sabem que isso vai acontecer. Nosso trabalho é focar no futuro e preparar destinos para estar prontos para viajar, mesmo antes que as portas se abram novamente."

Pace elogiou a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento de um destino que viva e sinta o turismo como Quito. "Estamos extremamente honrados e orgulhosos de trabalhar com um destino tão importante como Quito, Equador. Eles são uma insígnia cultural na história da civilização, uma cidade designada como Patrimônio Mundial pela UNESCO, reconhecida pela estimada Organização das Nações Unidas", acrescentou.

Quito, uma cidade no vale andino, é onde o encanto dos povos antigos encontra a modernidade vertiginosa e onde as influências espanhola e européia se fundem com a base indígena inca. Esses dois mundos aparentemente diferentes encontraram harmonia em Quito para oferecer uma experiência cultural, ecológica e gastronômica com três elementos especiais: é enriquecedora, equilibrada e única.

Convidamos entusiastas de viagens estão na segurança de suas casa, turistas que adiaram suas viagens, pais que são professores em casa e amantes do turismo em geral de todo o mundo, para nos seguir em nossas redes sociais para que mesmo que virtualmente possam descobrir tudo o que o destino tem a oferecer, enquanto não podem visitar Quito pessoalmente.

Para começar sua história em Quito em casa, siga-nos no:

Enquanto isso, estaremos ansiosos para que você continue essa história pessoalmente em Quito ... Em breve!

Sobre o GMS

A Global Marketing &Sales (GMS) é líder no setor de turismo em soluções de vendas, relações públicas e marketing para a América do Norte e América Latina. Nossa infraestrutura incomparável é projetada para maximizar a eficiência e o ROI de nossos clientes, posicionando sua marca no mercado. Para mais informações, visite http://www.1gms.com

Sobre Quito Turismo

Quito Turismo é a organização encarregada de promover Quito, capital do Equador, como destino global tanto para convenções como para as viagens de lazer, liderando o caminho en desempenho e inovação. Visite www.quitotravel.ec

