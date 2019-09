Global SDG Awards lança Segundo Concurso Anual antes da Reunião de Cúpula sobre Mudanças Climáticas da ONU (UN Climate Change Summit) de 2019

TORONTO, Sept. 19, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Global SDG Awards tem o prazer de anunciar o seu Segundo Concurso Anual (2nd Annual Competition), a ser realizado um dia antes da Reunião de Cúpula sobre Mudanças Climáticas da ONU em Nova York, NY. Os prêmios celebram a liderança do setor privado e honram contribuições empresariais excepcionais para a Agenda de 2030 da ONU, conhecida como Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) ou Objetivos Globais.O Global SDG Awards oferece uma oportunidade única para as empresas competirem frente a frente com outros cidadãos corporativos líderes em 17 categorias de prêmios. Empresas de todo o mundo estão convidadas a preparar e enviar candidaturas online em um dos doze idiomas, a saber: Árabe, holandês, inglês, francês, alemão, hindi, italiano, coreano, mandarim, português, russo e espanhol.As inscrições para cada categoria serão apresentadas no site do Global SDG Awards, compartilhadas através de mídias sociais (+40.000 seguidores ativos) e promovidas por uma rede de parceiros de mídia. Os vencedores de 2019 também receberão um troféu personalizado e bom para o planeta projetado pela Rivanna Natural Designs - uma Corporação B Certificada.A metodologia de avaliação interpares dos prêmios incorpora aspectos qualitativos e quantitativos, incluindo: Indicadores de desempenho dos ODS, métricas financeiras, planos de expansão do programa e exemplos de impacto das partes interessadas. A competição será avaliada por um painel de especialistas de +80 juízes, representando pontos de vista de liderança em sustentabilidade de 18 países em 6 continentes.As inscrições para o Global SDG Awards 2019 serão aceitas até sexta-feira, 6 de dezembro de 2019, às 12h EST. As inscrições recebidas antes de 4 de outubro receberão US $ 100 de DESCONTO (Tarifas Antecipadas). Para se inscrever, visite https://globalsdgawards.com/apply-today/.Sobre o Global SDG Awards:O Global SDG Awards é a competição internacional de sustentabilidade que homenageia contribuições empresariais excepcionais para os ODS e os Objetivos Globais da ONU. Os prêmios foram concebidos para acelerar o envolvimento dos ODS do setor privado através da concorrência. Nossa Missão é criar uma corrida ao topo e inspirar por meio de exemplos de liderança em sustentabilidade da próxima geração. O Global SDG Awards orgulha-se de apoiar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.CONTATO: David A. Klar, M.Sc. Fundador e Diretor Executivo Global SDG Awards +1-647-463-3357david.klar@globalsdgawards.comFoto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fa11cadf-a6c2-416c-9664-3af2951788da