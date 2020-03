SAN JUAN, Porto Rico, 2 de março de 2020 /PRNewswire/ -- A GM Sectec, uma empresa global sediada em Porto Rico, EUA, fornecedora de serviços de segurança e tecnologia principalmente na América Latina e no Caribe, anunciou hoje que obteve sua certificação de investigador forense ("PFI") emitida pelo Conselho de Padrões de Segurança da Indústria de Cartões de Pagamento ("PCI SSC"). A certificação, concedida a apenas 22 empresas globalmente, torna a GM Sectec o único PFI que atua também como uma companhia de serviços completos gerenciados e investigativos de detecção e resposta, oferecendo seus serviços especializados em inglês, português e espanhol.

O PCI SSC, fundado em 2006 pela American Express, Discover Financial Services, Japan Credit Bureau International, MasterCard e Visa Inc., requer que as organizações que enfrentaram violações de dados ou roubo de informações de titulares de cartão contratem um PFI para determinar a natureza e o escopo do incidente.

"Um dos princípios fundamentais de nossa organização é atender aos clientes com excelência, e esta certificação especial não destaca apenas nosso compromisso com o fornecimento de serviços excepcionais, mas também reafirma a confiança depositada por nossos clientes em nossa equipe de defesa cibernética avançada", disse Hector Guillermo Martinez, presidente da GM Sectec. "Os profissionais e os recursos que dedicamos à defesa cibernética estão entre os melhores do mundo conforme comprovado pela obtenção da designação de PFI. Nós, da GM Sectec, somos altamente qualificados para oferecer insights únicos e serviços integrados que ajudarão os clientes a solucionar as violações de dados da maneira mais eficiente e mais efetiva possível."

Durante o processo de certificação, o Conselho da PCI avaliou os investigadores e os processos da GM Sectec, assim como os laboratórios onde são realizadas as investigações. Entre outros critérios analisados estão a habilidade de conduzir a investigação na região onde ocorre a violação e expandir a investigação além do ambiente de cartões de pagamento, mantendo requisitos de independência rigorosos.

Sobre a GM Security Technologies

A GM Sectec oferece soluções e serviços inovadores em segurança cibernética, governança e conformidade com foco no gerenciamento do risco digital. Suas soluções são desenvolvidas para detectar ataques elaborados e reagir a eles efetivamente, reduzindo assim os riscos das empresas, a fraude e o crime cibernético. Fundada em 1970 como General Computer Corporation e posteriormente GM Group na década de 90, a GM Sectec conta com ampla especialização e experiência em processamento de informação e pagamentos, além de gestão de políticas e processos integrados para tecnologias e padrões de segurança de dados de pagamento. Sua filosofia operacional foi sempre orientada pelos princípios da simplicidade, inovação e sucesso do cliente que são os atributos que a tornaram a principal provedora de segurança e tecnologia com o maior crescimento na América Latina e no Caribe. A GM Sectec foi escolhida pela Cybercrime Magazine como uma das "150 empresas de segurança cibernética mais inovadoras para ficar de olho em 2020".

Para mais informações sobre a GM Sectec acesse nosso website http://www.gmsectec.com.

FONTE GM Security Technologies