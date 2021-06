GO AND CHANGE: GS4 SUV da GAC MOTOR lançado no Panamá e na Bolívia

GUANGZHOU, China

Junho de

, 29 de2021 /PRNewswire/ -- Aestá extremamente entusiasmada em anunciar o lançamento do novo GS4 noe, em breve, também naO SUV altamente popular recebeu muitos elogios no mercado chinês, tendo sido classificado como o SUV mais vendido do ano, e recebido vários prêmios, incluindoe oA 1geração do GS4 obteve vendas de mais de 1 milhão de modelos. O Panamá e a Bolívia são mercados de crescimento rápido no exterior, com muitos jovens compradores que buscam um veículo elegante, dinâmico, inteligente e de alta qualidade; a segunda geração do GS4 está pronta para atender a essas necessidades.

, incluindo o novo GS4uma variedade de aspectos, criando a combinação perfeita de design, segurança, estabilidade e conforto.

O novo GS4 incorpora o slogan da GAC MOTOR, "GO AND CHANGE". Testado em diversas condições de estrada, o novo GS4 não tem limitações para as aventuras do proprietário de um automóvel. O desempenho do GS4 de segunda geração tem sido rigorosamente testado em temperaturas elevadas de 50 °C, baixas de -40 °C e altitudes tão elevadas quanto 5231 m.

O GS4 inteiramente novo foi projetado para se encaixar perfeitamente no dia-a-dia, sem deixar nada a dever em relação à estética e à potência. O interior do modelo é espaçoso, com um design de carroceria amplo de 1852 mm, proporcionando amplo espaço para as pernas, para armazenamento e espaço confortável e bem equipado para viagem para qualquer lugar. A tecnologia e-turbo e o design totalmente silencioso (ASD) da BOSCHpermitem uma experiência de dirigir extremamente suave e altamente responsiva ao toque do motorista. O totalmente novo GS4 também utiliza um avançado sistema de controle de combustão a gasolina e motor com temporizador de válvula variável, reduzindo o consumo de combustível. Diversos recursos de segurança avançados, incluindo airbags de primeira linha e carroceria com segurança de aço de alta resistência de segunda geração da GAC, bem como vários sistemas de assistência para direção inteligente também tornam o novo GS4 uma escolha sólida como um automóvel para toda a família.

O novo GS4 oferece novas energias para uma ampla gama de estilos de vida, seja para motoristas transportando famílias, casais em busca de aventuras ou solteiros que queiram um SUV de alta tecnologia e elegante. Com 8 premiações J.D. Power China consecutivas já recebidas, a GAC MOTOR continuará a trabalhar arduamente para trazer o melhor da inovação automobilística chinesa para a vida móvel dos consumidores globais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1552896/WechatIMG207.jpg

FONTE GAC MOTOR