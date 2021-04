MIAMI

, 29 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A GoldConnect, uma provedora líder de telecomunicações por atacado na América Latina e no Caribe, anuncia uma parceria estratégica com a SONDA, uma provedora de serviços de TI líder na América Latina com mais de 45 anos de experiência no fornecimento integral de serviços e soluções de TI.

Justo Valladares

"Esta parceria marcante com a SONDA representa uma importante mudança para a GoldConnect para expandir ainda mais nossas capacidades de TI com soluções complexas de TI para nossos clientes da América Latina. A ampla experiência da SONDA com sua rede líder de centros de dados e a capacidade de estruturar soluções de TI de missão crítica oferece à GoldConnect um novo conjunto de ferramentas para melhorar nosso portfólio de conectividade", disse, CEO da GoldConnect.

Nos termos do acordo, a GoldConnnect usará a rede de centro de dados da SONDA em toda a região da América Latina e a SONDA contará com a infraestrutura de rede de última geração da GoldConnect para apoiar seus requisitos de conectividade internacional.

"A parceria com a GoldConnect é importante para a Sonda, dada a nossa estratégia de expansão de serviços na América Latina. Recentemente, adicionamos nosso quinto centro de dados regional chamado "KUDOS", com certificação Tier IV. Juntos, a GoldConnect e a SONDA oferecerão soluções integrais que fornecem vantagens competitivas para as empresas com operações globais", disse Raúl Sapunar, diretor geral da SONDA Chile.

Sobre a GoldConnect

A GoldConnect é uma provedora líder de telecomunicações com presença em 17 países na América Latina e no Caribe. Com mais de 20 anos oferecendo soluções de rede para clientes corporativos e operadoras globais, a GoldConnect conta com sua premiada infraestrutura de rede totalmente própria e amplas parcerias para oferecer soluções de rede, conexão em nuvem, segurança de rede e serviços de centro de dados em mais de 33 países da região. Para mais informações, acesse www.goldconnect.com .

Sobre a SONDA

A SONDA é a rede de serviços de tecnologia da informação (TI) líder na América Latina com quase 45 anos fazendo negócios, com presença em 10 países na região e mais de 13.000 funcionários.

A SONDA é conhecida por oferecer um fornecimento integral de serviços de TI, por ter uma visão da tecnologia como aliada em projetos e por ter uma sólida posição financeira. Todos esses atributos permitem que ela ofereça soluções alinhadas com as estratégias de negócios de seus clientes.

Para mais informações, acesse https://www.sonda.com

