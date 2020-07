- A data será ratificada durante a reunião de ministros das Relações Exteriores a ser realizada online em 26 de novembro

Andorra-a-Velha. O Governo de Andorra, que ostenta a Secretaria Pro Tempore da Cúpula Ibero-Americana, proporá aos demais países da Conferência Ibero-Americana as novas datas para realizar este encontro internacional. Após a Covid-19 provocar uma crise mundial de saúde, Andorra decidiu adiar a Cúpula de chefes de Estado e de Governo, que seria realizada no Principado no final do ano.

O novo calendário previsto por Andorra e elaborado em conjunto com a Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB) prevê que a reunião seja realizada presencialmente no dia 22 de abril de 2021. A data será ratificada durante a reunião dos Ministros das Relações Exteriores, que acontecerá por teleconferência em 26 de novembro.

O calendário também prevê as seguintes reuniões prévias:

- 21 de abril: Reunião de Ministros das Relações Exteriores

- 19 e 20 de abril: Reuniões de Coordenadores Nacionais e Responsáveis por Cooperação

- 20 e 21 de abril: Fórum empresarial Também serão retomadas as diversas reuniões ministeriais setoriais que serão realizadas por teleconferência nas seguintes datas em 2020:

- 16 de setembro: Meio Ambiente

- 28 e 29 de setembro: Reunião de entidades cívicas

- 6 de outubro: Educação

- 8 de outubro: Administração Pública

- 27 de outubro: Ciência, Tecnologia e Inovação

- 26 de novembro: Relações Exteriores O calendário com as novas datas será oficializado para os demais países nesta semana.

