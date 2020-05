Governos aceleram o planejamento para a crise do COVID-19 e para a recuperação com o Remix Explore

SAN FRANCISCO, 22 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- Hoje, a Remix, a plataforma colaborativa para tomadores de decisão sobre transporte, anunciou o lançamento público de Explore, a primeira solução projetada especificamente para descobrir dados de transporte e rapidamente compartilhar ideias.

O COVID-19 moveu-se com uma velocidade devastadora em todo o mundo, forçando os governos a responder imediatamente à diminuição da receita, problemas dos operadores, exigências de saneamento e necessidades crescentes, como o acesso aos locais de alimentação - sem tempo para realizar avaliações de impacto tradicionais nas populações locais.

Com o Explore, as cidades e as agências de organismos de transporte público agora podem combinar conjuntos de dados de transporte para descobrir rapidamente informações multimodais e comunicar estatísticas locais relevantes em minutos. Os tomadores de decisão podem, através do Explore, conectar ideias a partir de informações anteriormente isoladas para criar opções dinâmicas que atendam melhor aos operadores, funcionários da linha de frente e comunidade com sua rede de transporte.

"Desde o início do COVID-19, nossos clientes criaram na Remix centenas de mapas, planos e projetos intitulados 'redução da emergência do COVID' ou 'planejamento de contingência' ou 'rotas essenciais'", disse Tiffany Chu, CEO e cofundadora da Remix. "Com o Explore, eles agora podem sobrepor dados de localização de hospitais, asilos, farmácias e serviços de emergência - junto com dados demográficos e de transporte com limites personalizáveis - em planos de contingência para entender como as mudanças nos serviços afetam diferentes comunidades".

O Explore fornece interações e análises críticas de novos dados que os clientes da Remix, como a Evansville Metropolitan Planning Organization (EMPO, Indiana) e a Västtrafik (Suécia), estão usando junto com os recursos avançados de planejamento, desenho e gerenciamento de mobilidade que já possuem na Remix.

"O Remix Explore nos dá uma rápida visão dos dados relevantes", explicou Matt Schriefer, planejador de transporte da EMPO. "É fácil olhar para o Explore e encontrar as informações necessárias. E isso economiza tempo."

"O Explore é um divisor de águas para nós", disse Jasse Tykkyläinen, analista de dados em Västtrafik. "Permite que as equipes de toda a organização encontrem sozinhas os dados e informações de transporte rapidamente, em uma interface fácil de usar".

Sobre a Remix

A Remix reúne a imagem completa do transporte em uma única plataforma de software. Construímos produtos que ajudam às cidades a desenvolver os melhores resultados de transporte para suas comunidades. A empresa foi fundada em 2014 a partir do Code for America e é apoiada pela Sequoia Capital, Energy Impact Partners e Y Combinator. Saiba mais sobre como mais de 325 governos locais no mundo todo estão usando a Remix para atingir seus objetivos em remix.com ou siga-nos no Twitter @remix.

