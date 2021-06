Granada, o tempero do Caribe, nomeada primeira "Capital Culinária" do mundo

LONDRES

29 de junho de 2021

/PRNewswire/ -- Hoje, a Associação Mundial do Turismo Gastronômico (World Food Travel Association - WFTA) anunciou que acabou de nomear Granada e as ilhas irmãs, Carriacou e Petite Martinique, como a primeira "Capital Culinária" do mundo. As Capitais Culinárias são um programa de turismo regenerativo concebido pela WFTA para destacar culturas gastronômicas do mundo todo, à medida que o setor do turismo começa a se recuperar após seu longo hiato.

Kirl Grant-Hoschtialek, CEO interino da Grenada Tourism Authority (GTA), disse que "o credenciamento do destino como 'Capital Culinária' pela Associação Mundial de Turismo Gastronômico é uma grande conquista para Granada. Somos conhecidos mundialmente como o tempero do Caribe, então é justo que sejamos a primeira ilha do Caribe a ganhar essa designação. Isso atrairá, sem dúvida, viajantes exigentes que queiram explorar a ligação entre a gastronomia e a cultura e que queiram garantir que cada prato que apreciem durante suas férias seja incrível!"

A integração dos temperos à culinária de Granada resultou em um perfil culinário nacional robusto e cheio de sabor em geral. De restaurantes finos a casuais à beira-mar e até mesmo comida de rua, é inegável que os habitantes de Granada apreciem e tenham talento para comida saborosa. As ilhas estão perfeitamente posicionadas como Capital Culinária, com seus muitos ativos culinários diferenciados para mostrar. Entre eles estão a tradição do saraka, o prato nacional "com o óleo para baixo", chocolate, sorvete de noz-moscada, runs artesanais e, naturalmente, os muitos usos dos temperos na ilha, tanto na alimentação quanto para fins medicinais e de bem-estar.

Agora que a cultura culinária única de Granada foi oficialmente reconhecida, o GTA está preparado para promover o destino para "turistas gastronômicos" e desenvolver ainda mais as ofertas de turismo gastronômico da ilha e colocar Granada no mapa dos consumidores que viajam para ter experiências únicas e memoráveis envolvendo alimentos e bebidas.

Erik Wolf, diretor executivo da World Food Travel Association, a principal autoridade mundial em turismo gastronômico, disse: "Destinos menores como Granada precisam de cada vantagem competitiva, e é isso que as Capitais Culinárias proporcionam. Viajantes experientes apreciadores da culinária estão adicionando destinos como Granada à sua lista de prioridades agora, esperando ansiosamente pelo momento em que puderem viajar novamente."

O programa Capitais Culinárias credencia destinos elegíveis por meio de um rigoroso processo de inscrição. O programa significa muito mais do que apenas ganhar reconhecimento. Destinos bem-sucedidos também recebem apoio de marketing e estratégia para o ano seguinte, uma vez que eles colocam seu novo apelido em uso em suas ações de marketing do destino. E para viajantes apreciadores de alimentos e bebidas, a designação de Capital Culinária lhes dá novas opções com destinos pouco visitados, que é exatamente o que os viajantes buscam agora após a pandemia.

Os destinos interessados podem entrar em contato com a WFTA para se informar sobre como se tornar uma Capital Culinária credenciada.

SOBRE GRANADA Granada é formada por três ilhas em um destino único localizado na região mais ao sul do Caribe. Com 50 praias de areia branca de classe mundial, 15 cachoeiras de tirar o fôlego, inúmeras trilhas de caminhada e 60 locais de mergulho inesquecíveis, incluindo o maior naufrágio do Caribe e o primeiro parque de esculturas submarinas do mundo, além de oferecer um charme incomparável e hospitalidade calorosa e simpática, cada visitante desfruta de uma experiência "Pura Granada" perfeita e personalizada além do comum.

SOBRE A WORLD FOOD TRAVEL ASSOCIATION (WFTA)

A WFTA é uma organização sem fins lucrativos fundada em 2001 por Erik Wolf, atual diretor executivo. É reconhecida como a autoridade líder mundial no turismo gastronômico (também conhecido como turismo culinário). A missão da WFTA é preservar e promover as culturas culinárias por meio da hospitalidade e do turismo. Todos os anos, a organização oferece programas e serviços profissionais a 200 mil profissionais em mais de 150 países.

